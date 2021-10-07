ВСЕГДА ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ

Русские Абхазии

(Окончание. Начало в № 84, 85)

– Казаки в 1992 году одними из первых пришли на защиту Абхазии. Это ныне покойный атаман Кубанского казачьего войска Нагай. Очень хорошо и мощно помогло Войско Донское. На тот момент объединенными войсками СКВРЗ руководил атаман Виктор Ратиев. Он приехал, поговорил с людьми, а группа его охранников просто осталась воевать. Он уехал один. До того доходило, что люди, видя обстановку, оставались и воевали у нас. Среди казаков было много героев, которые удостоены государственных наград Республики Абхазия.

Наш Первый Президент Владислав Ардзинба, честь ему и хвала, был великий человек, великий ученый, который не разделял людей по народам и национальностям. Было немало грузин, которые воевали за Абхазию. И я считаю, что это благодаря Владиславу Ардзинба. Когда началась агрессия со стороны Грузии, он призвал все народы Кавказа и Юга России встать на защиту Абхазии. К нам приезжали воевать добровольцы даже с Дальнего Востока. И сейчас у нас государство проводит очень правильную политику в отношении добровольцев и ветеранов. Я считаю так: кто не кормит свою армию, кто не помнит тех, кто отдавал жизни за свободу и независимость своей Родины, у того нет будущего. В Абхазии же помнят и чтят своих героев.

– Поэтому в Абхазии с большей теплотой и поддержкой относятся к тем добровольцам, которые отправились защищать Донбасс?

– Конечно, у нас есть официально установленный День добровольца. Отмечается он 15 августа, а война в Абхазии началась 14 августа 1992 г. Уже на следующий день к нам на помощь пришли первые добровольцы. Мы начинаем обычно праздновать День добровольца 13 августа, а заканчиваем 17-18. К нам со всех уголков съезжаются с семьями ветераны-добровольцы – представители самых разных народов: кабардинцы, адыги, чеченцы, казаки, осетины, русские. Наше государство снимает для них гостиницу, кормит и поит. Приезжает в том числе немало ребят с Донбасса, которые воевали за Абхазию.

– Как много жителей Донбасса воевало в Абхазии?

– По словам экс-министра обороны Республики Абхазия Владимира Аршба, Царствие ему Небесное, 36 человек. Из них я лично знал пятерых. Конкретно двое сейчас живы и здоровы, живут в Абхазии, один из них – мой заместитель, который родился в Донбассе, жил в Абхазии, воевал во время Отечественной войны абхазского народа, а в 2014 году, когда началась война в Донбассе, вернулся сюда как доброволец и провоевал четыре года.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии