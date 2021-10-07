ВЫБОР АЛИАСА ЖИБА

Редкие профессии

Все реже и реже встречаются молодые люди, жаждущие овладеть профессией десантника. Военные профессии с каждым годом уступают другим профессиям, отходя на второй, а то и на третий план.

Десантников называют «голубыми беретами» и гвардейцами. Стать им может далеко не каждый. Важно, чтобы человек был силен духом и крепок здоровьем. Одним словом, к службе ВДВ (Воздушно-десантные войска) надо готовиться с детства: вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Чем занимаются десантники? Тренируются и отрабатывают техники боя, совершают высадку с воздушного судна. Хорошо применяют приемы рукопашного боя. Могут обезвредить противника, как с помощью огнестрельного оружия, так и без его применения. Защищают страну от врага.

У жителей Сухума – Гунды Джопуа и Нури Жиба – двое сыновей. В школу пошли в один класс. По окончании школы один из них пошел на подготовительные курсы, чтобы поступить на экономиста. Второй сын занимался по предметам, чтобы освоить профессию юриста. Незадолго до окончания школы младший сын Гунды – Алиас объявил семье, что хочет связать свою жизнь с военной профессией.

Выбор его пал на профессию ВДВ. Гунда была очень удивлена его заявлением, но безоговорочно поддержала сына в его выборе. Она понимала, что без нужной физической подготовки в чужой стране ее сыну придется нелегко. Апрель, скоро вступительные экзамены, лимиты уже разобраны, они «запрыгивают в последний вагон», успевают «выхватить» один лимит. Ему удалось поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф.Маргелова.

Первое время Алиасу было не так просто. Строгий режим, высокая физическая нагрузка наводили его на мысль бросить учебу и вернуться на Родину. Но он дал слово своей маме и экс-министру внутренних дел Мирабу Кишмария. И он не был намерен нарушать его. Вот уже пошел второй год, как Алиас успешно учиться, он привык к сложностям и трудностям этой профессии. Сейчас прыжки с парашютом в четыре утра, ранние подъемы и большая физическая нагрузка не кажутся ему чем-то сложным. На Родину он приезжает всего два раза в год: на Новый год и на летние каникулы – всего на один месяц. Алиас признается своей маме, что первое время он скучал по дому, но не признавался в этом. Что подвигло его накануне вступительных экзаменов координально поменять решение, остается все еще большой загадкой. Главное, что ему нравится это профессия, и он себя в этом нашел. А нашей стране, несомненно, нужны такие отважные ребята, которые не боятся сложностей и идут навстречу к своей мечте, преодолевая препятствия.

Милана ЖИБА

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА