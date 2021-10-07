С НИМ МОЖНО ИДТИ В РАЗВЕДКУ

Дню Победы посвящается

(Окончание. Начало в № 84, 85)

– С нами в одной группе были и люди старшего возраста и совсем молодые. Все мы выполняли одну задачу: чтобы ребята, идущие в наступление, не попали под обстрел или на заминированные участки, – рассказывает Джон. – Командовал разведгруппой впоследствии Герой Абхазии Даур Цугба, комиссар группы «Антица», в которую входили в основном выходцы сел Ачандары и Абгархука Анкваб (Таляха). Боевое крещение произошло в районе Эшерской спортбазы. Накануне наша разведгруппа, проведя удачную операцию, вооружилась автоматами на территории неприятеля. Это была вылазка на оккупированную врагом территорию. Уже на следующий день мы оказались под плотным минометным огнем. И тогда я впервые испытал на себе, что значит работает миномет. Когда невозможно скрыться, уйти в укрытие. Мощный минометный обстрел длился несколько часов. Мы потеряли нашего друга Борю Трапш, многие бойцы были тяжело ранены.

От Гумисты до Ингура

Наступательные операции для горно-стрелковой роты начинались с разведки. По горной местности они прошли практически от Гумисты до Келасура, и с каждой маленькой победой наша общая Победа была все ближе! При освобождении села Шрома (ноябрь 1992 г. первое Шромское наступление), в 200 метрах от моста в с.Каманы, когда переходили вброд реку, Джон получил серьезное ранение. Они находились в таком месте, что могли рассчитывать лишь на собственные силы. Несколько часов он пролежал по пояс в воде, дышать становилось все труднее, и он принял решение попробовать двигаться вперед. Свист пуль он до сих пор отчетливо помнит и говорит, что, видимо, ни одна не должна была попасть. Джон и еще несколько раненых бойцов сумели скрыться в лесу. Превозмогая боль, они дошли до спасительного укрытого места, откуда их доставили в Гудаутский госпиталь. Джон так и не знает фамилии хирурга из России, который его спас, но всегда вспоминает его с благодарностью. В том бою погиб боец Тамаз Аппба, тоже родом из села Аацы. После серьезного ранения времени на восстановление здоровья совсем не было. Уже через месяц Джон вернулся в строй к своим боевым друзьям, и вместе со своей ротой встретил долгожданную Победу.

И продолжил все, что пришлось остановить в связи с войной. Он вновь стал тренировать ребят в Новом Афоне и, возможно, теперь, после стольких потерь и испытаний, стал более требовательным к своим воспитанникам. Как впрочем и к себе. Именно это качество позволило ему стать мастером спорта Российской Федерации, принять участие в престижных международных турнирах в Ростове, Майкопе, Махачкале – и как тренеру, и как действующему спортсмену.

И как не сказать о тех успехах, которых достигли его дети, его семья. Вместе с супругой, Светланой Харцизовой, они воспитывают четверых детей. Старшие уже окончили АГУ. Сабина – отделение физического воспитания АГУ с красным дипломом, ее специализация легкая атлетика. Кстати, секция легкой атлетики начала работать в Гудаутской ДЮСШ. Амина – выпускница АГУ (и тоже красный диплом), преподает в начальных классах Сухумской 10-й средней школы. Сын Астан – студент отделения физического воспитания АГУ, занимался вольной борьбой, неоднократный победитель турниров в Сочи, Краснодаре. Младший сын, Данат, с 5 лет увлекается борьбой, что и неудивительно. В его коллекцию золотых медалей и первых мест на районных и республиканских турнирах прибавились и награды за победу в международных турнирах.

Спорт в жизни Джона Партанадзе имеет огромное значение. Он не раз убеждался, что именно спортивная закалка, умение находить в себе силы помогали ему справляться с трудностями и проблемами. Поэтому он видит свою задачу в том, чтобы больше юношей приходило в спортивные секции и тренировали тело и дух.

В его родном селе Аацы работает спортивный клуб вольной борьбы имени Тенгиза Пандария, который делал свои первые спортивные шаги под руководством Джона Партанадзе. У них в селе вольная борьба так же популярна, как и во всей республике, а тренирует ребят Джон. С каждым годом число его воспитанников растет.

Почти всю жизнь Джон дружит с Джарназом Бения. Занимаются одним делом, тренируют ребят, готовят их к взрослой, самостоятельной жизни. Делают все, чтобы как можно больше детей, проводили свое свободное время в спортивных секциях, а не за компьютером.

– Джон – настоящий друг, проверенный годами. На него действительно можно положиться, с ним бы я пошел в разведку без раздумий, – сказал главный тренер сборной РА по вольной борьбе Джарназ Бения.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району