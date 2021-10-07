ЦИФРЫ

Коллектив Национальной библиотеки им. И.Папаскир в связи с эпидемиологической ситуацией находится на карантине с 15 июля 2021 года. Но эти обстоятельства никак не мешают работе библиотеки. На официальном сайте можно посмотреть перечень как художественной литературы, так и научных статей и выбрать себе наиболее подходящую. Посещаемость за этот и прошлый годы усреднено: от двенадцати до пятнадцати человек в день. В год это около 1200 посетителей. Библиотека наиболее востребована молодежью. Это студенты, школьники, а также научные сотрудники.

Милана ЖИБА

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА