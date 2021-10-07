ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА НАШУ РОДИНУ

Добровольцы

Примеров подвигов добровольцев в грузино-абхазской войне очень много. Сегодня вспомним тех добровольцев, которые не представляли нашу диаспору за рубежом, не представляли родственные нам народы Северного Кавказа. В числе других о них рассказано в книге И. Ш. Цушба «Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии (август 1992 – сентябрь 1993 гг.)».

Януш Анжей Годав – молодой доброволец из Польши. Вступил в Абхазскую армию в сентябре 1992 года, был стрелком роты «Аиааира» Гумистинского фронта, принимал здесь участие в боевых действиях, в Январской и Мартовской операциях. Особенно ярко проявил себя в Сентябрьском наступлении на Сухум. В этих боях он уничтожил огневую точку врага, под ураганным огнём выносил раненых солдат с поля боя.

Януш Анжей Годав погиб смертью храбрых 27 сентября 1993 года, отражая натиск противника. Мужественный воин посмертно награждён орденом Леона.

Александр Александрович Жук – доброволец из Санкт-Петербурга, старший лейтенант. Появившись на Восточном фронте в ноябре 1992 года, он стал формировать батальон быстрого реагирования. Под непосредственным его руководством были очень быстро созданы оборонительные линии и сооружения, разрабатывался план диверсионно-разведывательных операций, наступательных действий. Он лично принял участие в Пакуашской операции, которую готовил двое суток. Она прошла успешно, без потерь. А враг потерял танк, БМП, зенитную установку, машину «Урал» с личным составом. Александр Жук подготовил план, как остановить крупномасштабное наступление противника на село Маркула. Это батальону удалось сделать 26, 27 декабря 1992 года. Враг понёс большие потери в технике и живой силе. Александр Жук взял в плен пять офицеров, в числе которых были начальник инженерных войск министерства обороны Грузии Каландадзе К. и его заместитель с картами минных полей Гумистинского и Восточного фронтов.

В очередном бою за село Маркулу 28 февраля 1993 года отважный доброволец был тяжело ранен и попал в плен. Александр Александрович Жук был зверски убит после долгих мучительных пыток. Тело погибшего было посажено на кол.

За мужество и героизм Александру Жуку присвоено звание Героя Абхазии.

Анатолий Васильевич Кудимов – доброволец из г. Пскова, подполковник. Он приехал в Абхазию в марте 1993 года, выделялся высоким воинским профессионализмом и организаторскими способностями. Был советником начальника штаба 1-й мотострелковой бригады. Анатолий Кудимов неоднократно с группой бойцов совершал смелые вылазки в тыл врага. Бойцы уничтожали живую силу противника и добывали ценные сведения, которые помогли в Июльской операции. При штурме высоты Ахбюк Анатолий Кудимов один из первых вступил в бой с врагом, вместе с группой бойцов отразил и уничтожил вражескую группу.

Доброволец мужественно проявил себя во время победного Сентябрьского наступления на Сухум в 1993 году. Вместе с другими освободителями он форсировал реку Гумисту и вступил в бой с противником. В районе Учхоза враг оказал ожесточённое сопротивление абхазским бойцам. Прикрывая их автоматным огнём, Анатолий Кудимов погиб смертью храбрых 17 сентября. Посмертно награждён орденом Леона.

Сергей Викторович Захаров – доброволец из г. Волгограда, рядовой.

Прибыл в Абхазию в январе 1993 года. В Мартовской операции по освобождению г. Сухума он входил в группу бойцов, которая уничтожила три дзота и девять оккупантов. В апреле 1993 года Сергей Захаров в составе диверсионной группы участвовал в вылазке в район СухумГЭС, где группой было уничтожено пять вражеских солдат. Он проявил себя как отважный боец и в Июльской операции 1993 года по освобождению сел Шрома, Каманы. Во время попытки отбить у врага Каманы завязался бой, в котором и погиб отважный доброволец Сергей Захаров. Он посмертно награждён орденом Леона.

Дмитрий Эдуардович Чепенец – доброволец из Республики Беларусь, капитан. В Абхазию приехал в феврале 1993 года, воевал на Гумистинском фронте, участвовал в Мартовской операции. 3 мая Дмитрий Чепенец перешёл на Восточный фронт. Он совершал отчаянные и рискованные вылазки в глубокий тыл врага и добывал ценные сведения. Он перешёл линию фронта в районе села Пакуаша, проник в дзот противника, застрелил грузинских гвардейцев, захватил автомат и вернулся на позиции.

27 июня 1993 года Дмитрий Чепенец с группой бойцов выполнял боевое задание. Они попали в окружение у населённого пункта Сакен. Дмитрий Чепенец вызвал огонь на себя, прикрыв отход товарищей. В этом бою он погиб, сохранив ценой собственной жизни основную группу. Дмитрию Чепенцу посмертно присвоено звание Героя Абхазии.

Подготовила к печати Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ