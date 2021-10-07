Приказ министра обороны Республики Абхазия

№ 304

«29 » сентября 2021 г. г. Сухум

О призыве в октябре-декабре 2021 г. граждан Республики Абхазия на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву

На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-c-V, «Об обороне» от 4 января 2006 года, № 1224-c-XIV и Указа Президента Республики Абхазия от 29 сентября 2021 года, № 246 «О призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Военному комиссару Республики Абхазия призвать с 1 октября по 31 декабря 2021 года на военную службу:

– граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» в количестве 330 человек.

2. Командирам воинских частей и подразделений уволить в запас с военной службы солдат, матросов, сержантов, старшин, срок военной службы которых истек.

3. Приказ довести до отдельных воинских частей, подразделений, учреждений, Вооруженных сил Республики Абхазия, Республиканского и районных (городского) военных комиссариатов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Абхазия, первого заместителя Министра обороны.

В.АНУА, министр обороны Республики Абхазия, генерал-полковник

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: политикаАвтор: В.АНУА, министр обороны Республики Абхазия, генерал-полковник