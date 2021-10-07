НАЧАЛО НАШЕЙ ПОБЕДЫ

29-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРЫ

6 октября исполнилось 29 лет со дня освобождения Гагры от войск Госсовета Грузии.

Гагрская наступательная операция, начавшаяся 2 октября 1992 года, завершилась 6 октября освобождением Западной Абхазии.

15 августа 1992 года, на второй день войны, в Гагре высадился грузинский десант. Более полутора месяцев Гагрский район находился под оккупационным режимом. 2 октября абхазские ополченцы вместе с северокавказскими добровольцами приступили к освобождению города.

Гагрское наступление развивалось следующим образом:

С утра 2 октября, в 6:00, началась атака позиций противника в районе железнодорожного вокзала. После ожесточенной перестрелки, в которой участвовала тяжелая техника с обеих сторон, в 9:00 укрепленный район противника был занят. В 11:00 2 октября в районе универсама завязался бой с засевшими в здании КБРЦ гвардейцами Госсовета. Штурмовые группы народного ополчения прорвались и продолжили наступление к центру. Другая группа бойцов народного ополчения окружила здание КБРЦ и к 19:00 взяла в плен 60 гвардейцев. К 16:00 основные очаги сопротивления противника в центре города Гагра были сломлены. В 17:35 был подавлен последний очаг сопротивления противника в районе санатория «Украина».

Боевые действия в Гагрском районе продолжались до 6 октября. Вражеская авиация силами двух штурмовиков СУ-25 и двух военных вертолётов 3 октября стала наносить ракетно-бомбовые удары по Гагре. Прямым попаданием была подорвана командно-штабная машина, из которой успели выскочить командующий фронтом полковник Сергей Дбар и командир роты Джемал Чирикбая.

4 октября, в 6:50, были замечены летевшие в сторону Леселидзе (Гечрипш) три вертолета МИ-24 в сопровождении одного МИ-8. В 7:10 два СУ-25 противника нанесли ракетно-бомбовые удары по Гагре – в городе были разрушения и жертвы среди мирного населения.

5 октября, получив морем дополнительные подкрепления в живой силе, грузинские войска атаковали абхазские позиции, но были отброшены.

Согласно оперативной сводке штаба абхазского народного ополчения, события развивались следующим образом: «В 10:40 5 октября грузинские войска предприняли атаку, однако адекватными мерами были отброшены. В 13:20 противник применил авиацию: два СУ-25 подвергли ракетно-бомбовому удару позиции народного ополчения в районе санатория «Украина» и шоссейного моста. Вскоре к ним присоединилось два боевых вертолета МИ-24, один из которых был сбит огнем бойцов народного ополчения. Авиация противника не смогла нанести существенного ущерба позициям абхазских войск. В 14:50 абхазское народное ополчение начало общее наступление, и в 17:50, обойдя с боями труднейший скальный участок с множеством заминированных мостов и участков дороги, вышло к Холодной речке. После перегруппировки, в 18:00 был прорван заслон противника, а на Цандрипшском (Гантиадском) спуске, после очередной атаки, было полностью сломлено сопротивление противника. Враг бежал, бросая свою танковую технику, различное вооружение и боеприпасы в сторону Леселидзе (Гечрипша). Часть войск Госсовета Грузии разбежалась по населенным пунктам, другая часть, побросав оружие, пересекла российско-абхазскую границу. В 06:40 утра 6 октября 1992 г. знамя Республики Абхазия взвилось на абхазо-российской границе по реке Псоу.

В результате Гагрской наступательной операции Абхазия вырвалась из грузинской блокады и получила возможность выхода сухопутным путём в Российскую Федерацию. Было развеяно мнение мирового сообщества о бесплодности сопротивления малочисленного абхазского народа значительно превосходившей численностью Грузии. У народа и руководства Абхазии еще более укрепилась уверенность в окончательной победе над врагом.

Блестящая победа в Гагрской операции стала возможной прежде всего благодаря героизму и самоотверженности воинов Абхазии, помощи наших братьев с Северного Кавказа, добровольцев из других регионов России, казаков Юга России, а также кавказской диаспоры из Турции.

(По материалам историков Аслана Авидзба и Валико Пачулия)

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс