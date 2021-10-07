ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил жителей республики с 29-й годовщиной со дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов.

«Дорогие гагрцы, дорогие жители Республики Абхазия! Примите искренние поздравления с 29-й годовщиной со дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов.

Эта дата навсегда останется в истории Абхазии. Трудно переоценить военное и моральное значение победы, одержанной нашими бойцами 6 октября 1992 года. Именно она переломила ход Отечественной войны, воодушевила наш народ, укрепила уверенность в окончательной победе над врагом.

Мы преклоняем головы перед памятью доблестных защитников Родины. Вечная память Героям! Огромная благодарность матерям и отцам, выдержавшим суровые испытания и горечь тяжелых утрат.

В этот праздничный день желаю жителям Гагрского района процветания. Мира и благополучия всей Абхазии! С праздником!»

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс