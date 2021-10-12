ОБЪЯВЛЕНИЕ

7 октября 2021 года Экзаменационной комиссией судей Республики Абхазия принято решение о проведении дополнительного квалификационного экзамена на должность судьи, назначенного на 9 декабря 2021 года, в 11 часов, в здании Верховного суда Республики Абхазия, расположенного по адресу: г.Сухум, ул.Лакоба/Ардзинба, д. 2/5».

Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен на должность судьи, могут подать соответствующее заявление в Экзаменационную комиссию судей Республики Абхазия.

Экзаменационная комиссия судей Республики Абхазия информирует граждан, желающих подать заявление, что в соответствии с ч. 3 ст. 20 «Регламента Экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия» прием документов (заявления) о сдаче квалификационного экзамена прекращается за 10 дней до даты проведения квалификационного экзамена.

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: обществоАвтор: Экзаменационная комиссия судей Республики Абхазия