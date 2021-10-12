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ЦВЕТИ, АБХАЗИЯ МОЯ!
Письмо в редакцию
Когда-то, много лет назад, я в твой приехал край,
И полюбил его как сын, увидев этот рай.
Я здесь учился, рос, мужал, влюблялся и мечтал.
Я здесь подругу повстречал, отцом семейства стал.
Я здесь работал и творил, здесь Родина моя.
И эту Родину мою врагу отдать нельзя.
Когда в наш дом пришла война, пришел враг грозный, черный,
Встал на защиту весь народ, чтоб дать отпор достойный.
Ушли с врагами воевать мой сын и дочь, и зять.
Я тоже лепту внес свою… В тылу врага был ранен тяжело.
Но, выжив всем чертям назло, я отточил свое перо.
И вот на склоне своих лет готов я добрый дать совет врагу,
Что вдруг захочет к нам прийти с мечом.
Ответ их ждет такой, что неповадно будет впредь
На нашу Родину им всем смотреть!
Цвети, Абхазия моя!
Владимир ЛЕВИНТАС,
Израиль, г. Тверия
Номер: 87
Выпуск: 4091
Рубрика: общество
Автор: Владимир ЛЕВИНТАС