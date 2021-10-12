ЦВЕТИ, АБХАЗИЯ МОЯ!

Письмо в редакцию

Когда-то, много лет назад, я в твой приехал край,

И полюбил его как сын, увидев этот рай.

Я здесь учился, рос, мужал, влюблялся и мечтал.

Я здесь подругу повстречал, отцом семейства стал.

Я здесь работал и творил, здесь Родина моя.

И эту Родину мою врагу отдать нельзя.

Когда в наш дом пришла война, пришел враг грозный, черный,

Встал на защиту весь народ, чтоб дать отпор достойный.

Ушли с врагами воевать мой сын и дочь, и зять.

Я тоже лепту внес свою… В тылу врага был ранен тяжело.

Но, выжив всем чертям назло, я отточил свое перо.

И вот на склоне своих лет готов я добрый дать совет врагу,

Что вдруг захочет к нам прийти с мечом.

Ответ их ждет такой, что неповадно будет впредь

На нашу Родину им всем смотреть!

Цвети, Абхазия моя!

Владимир ЛЕВИНТАС,

Израиль, г. Тверия

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: обществоАвтор: Владимир ЛЕВИНТАС