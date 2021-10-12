СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии с глубоким прискорбием извещает о безвременном уходе ветерана партии, одного из ее лидеров, члена руководящего органа партии, видного и искреннего патриота Апсны, известного в стране барда, высокоорганизованного гражданина и офицера, универсального и первоклассного пилота высшей категории военно-воздушных сил, а затем Гражданской авиации РА, успешно освоившего 10 различных моделей самолетов, главы образцовой семьи, смелой, отважной и вместе с тем на редкость скромной личности, настоящего друга и товарища ХРОМЫХ ВЯЧЕСЛАВА АФАНАСЬЕВИЧА и выражает соболезнование родным и близким.

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: обществоАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии