КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Глава МИД Южной Осетии Д.Медоев: Южная Осетия может потребовать экстрадиции задержанного в Грузии Михаила Саакашвили «за совершение преступлений. Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года».

Глава южноосетинского дипведомства добавил, что в случае экстрадиции Саакашвили из Грузии его ждет справедливый суд и «решение будет соответствующим».

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Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут

Преступники обошлись зажигалкой, гидравлическим клином и топориком.

Электричество отключилось, вслед за этим перестала работать сигнализация, затем погасли фонари, и улица погрузилась в темноту.

Двое злоумышленников отогнули прутья решетки, закрывавшей одно из окон на первом этаже, пролезли внутрь и попали в знаменитую сокровищницу «Грюнес Гевельбе» («Зеленый свод»). Здесь хранилась коллекция драгоценностей курфюрста Саксонии Августа Сильного и его потомков, которая славилась на всю Европу еще во времена Петра I.

В потемках воры опрокинули бриллиантовую шкатулку, но решили не отвлекаться и сразу же направились в следующий зал. Там, не теряя ни минуты, разбили три витрины и принялись вынимать экспонаты. Самоцветы сыпались на пол, но они не обращали внимания: знали, что всего не унести.

Чтобы обчистить сокровищницу, злоумышленникам понадобилось всего восемь минут. Затем они через то же окно выбрались на улицу, сели в поджидавший их Audi и дали газу. В подземном гараже в нескольких километрах от замка воры пересели в приготовленную машину, перекрашенную под такси. Перед отъездом они облили брошенный Audi бензином и подожгли.

Из разбитых витрин пропал 21 экспонат, их украшали 4,3 тысячи бриллиантов и множество других драгоценных камней. Среди прочего украли брошь саксонской королевы Амалии Августы, состоящую из 660 самоцветов, и пряжку короля Фридриха Августа I с 15 крупными бриллиантами и сотней камней помельче. Белый бриллиант Саксонии — драгоценный камень редкой чистоты, весящий 49 каратов, — тоже исчез.

Такой ущерб не причиняла ни одна музейная кража в истории. В судебных документах фигурирует более скромная цифра. Согласно документации, страховая стоимость украденного составляет 113,8 миллиона евро (9,8 миллиарда рублей).

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ЦБ Китая пообещал прекратить торговлю криптовалютой в стране

Народный банк Китая (аналог ЦБ) назвал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами, и пообещал принять жесткие меры по пресечению торговли ими, пишет Reuters.

Правительство будет «решительно пресекать спекуляции виртуальной валютой и связанную с ними финансовую деятельность и неправомерное поведение, чтобы защитить собственность людей и поддержать экономический, финансовый и социальный порядок», говорится в заявлении НБК.

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Ангела Меркель – действительно явление уникальное. Первая женщина-канцлер в немецкой истории, она занимала этот пост уже 16 лет, больше, чем основатель ФРГ Конрад Аденауэр. Да и Адольф Гитлер, как известно, правил Германией всего 12 лет. Недруги Меркель часто припоминают ей это политическое долгожительство: например, сравнивают ее с президентом России Владимиром Путиным, которого нещадно критикуют в Берлине за несменяемость.

Стартом своей карьеры Меркель во многом обязана протекции и покровительству Гельмута Коля, авторитетного канцлера, который объединил Германию в 1990 году. Но подняться до поста канцлера ей вряд ли бы удалось без сильных личных качеств и некоторого везения.

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Из интернета