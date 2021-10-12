РАЗМЫШЛЕНИЯ НА КОВИДНУЮ ТЕМУ

Это еще актуально!

Сегодня в Абхазии для многих, и я из их числа, день начинается с тревожной мысли: «Будут ли и сегодня скорбные сообщения об унесенных страшным ковидным вирусом жизнях наших родных, близких, друзей, соседей, коллег, знакомых, просто земляков, да и гостей республики?» И как часто, к огромному сожалению, эти страхи находят подтверждение.

Да, ковид продолжает бушевать в мире. И Абхазия не исключение. В каждой стране мира ведется борьба с этим вирусом. В ряде высокоразвитых стран – России, США, Китае, некоторых других – ученые разработали вакцины против ковид-19. Более 65 стран используют российскую вакцину «Спутник-V», уже доказавшую свою эффективность. Именно ею проводится вакцинация и в Абхазии. Работают ученые разных стран и над созданием лекарственных препаратов для борьбы с этим вирусом. Уже озвучиваются первые результаты.

Одним из самых эффективных методов противодействия вирусу и борьбы с ним многие специалисты считают создание коллективного иммунитета, то есть в каждой стране провакцинировать не менее 80 процентов населения, что и создаст защищенное большинство, в результате чего распространение вируса пойдет на спад. Но именно здесь возникло препятствие. Как это в наше время уже стало обыденностью, и здесь политизированы человеческие страдания и жизни людей. Умышленно насаждаемое инакомыслие, распространяемое по миру в глобальной сети интернет, противодействует научным достижениям и здравому смыслу. Повсюду звучат призывы бойкотировать вакцинирование, распространяется различная дезинформация, идут споры: ковид-19 – естественный вирус или рукотворный? И здесь Абхазия не стала исключением, оказалась под воздействием этих дебатов и пропаганды, что, к огромному сожалению и огорчению, уже у нас привело и продолжает приводить к трагическим последствиям. Преувеличение? Думаю, не совсем. Давайте припомним, сколько раз многие из нас слышали от окружающих: «Да зачем эта вакцинация? Еще не известно, чем нас хотят отравить. Это не болезнь, это чистка земного шарика от лишних людей. Как суждено быть, так пусть и будет». И еще многое в таком же духе. А в результате скольких наших близких мы оплакали, скольких не смогли проводить по нашим национальным традициям в последний путь только потому, что они не захотели сделать прививку, не захотели обратиться к врачу, не верили в диагноз, отказались делать анализы, принимать лекарства, лечились сами чесноком и чачей, которых ковид-19 как раз и не боится! Очень обидно, что люди – востребованные, образованные, задействованные в самых разных сферах жизни абхазского общества, стали жертвой своего недопонимания серьезности ситуации, жертвой недоверия, нежелания внять здравому смыслу, поверить большой науке, достижениям ученых мира. А все вместе взятое – это преступная безответственность по отношению к себе, родным, окружающим, к обществу в целом. (Имен я не называю, у каждого из нас есть кого вспомнить.)

Среди нас, конечно, есть и другие, которые приветствуют вакцинацию, соблюдают правила, введенные на время пандемии. Это замечательно. Однако мне думается, что для улучшения у нас общего положения с заболеваемостью ковидом и его последствиями недостаточно только личной организованности при соблюдении этих правил. К ним необходимы действия! Действия каждого неравнодушного из нас, каждого гражданина нашего общества. А это – разъяснять важность и необходимость прививки, требовать от нарушителей соблюдения установленных правил: ношение масок, соблюдение социального расстояния, противодействие многолюдным сборам и дружеским объятиям при встречах и т.д. Поставить заслон ковиду – задача общая!

За небольшим исключением, и это я констатирую с сожалением и досадой, мы не придерживаемся и самых простых условий, диктуемых пандемией, нарушаем введенные в стране правила и требования, обязательные для нас всех сегодня. Разве на рынках, в магазинах всех городов Абхазии продавцы в масках и перчатках? Нет. А покупатели? Нет. Разве у нас перестали устраивать многолюдные торжества и сборища? Нет. Разве в автобусах, троллейбусах, маршрутках, в такси водители в масках? Нет. А пассажиры? Тоже нет. Разве при встречах редкими стали объятия и поцелуи? Нет. А часто ли мы слышим, как те, кто верит в вакцинацию и уже сам сделал прививку, разубеждают тех, кто не верит в это, призывают обязательно пойти на прививку? Или мы видим, как на рынке, в магазине, в транспорте кто-то в маске делает замечания тем, кто не придерживается этого обязательного сегодня условия пандемии? А если мы это видим или слышим, то крайне редко. Более того, эта гражданская активность, это неравнодушие воспринимаются зачастую как событие неординарное или, что во много раз хуже и постыднее, вызывают насмешку и осуждение. В итоге же за всеми этими «нет» «крайне редко» следуют распространение вируса, передача вируса, заражение вирусом все новых людей. И как естественное следствие: врачи, анализы, лекарства, больницы, бессонные ожидания, страх и надежда, причем и у заболевших и у их родных и близких. И счастье, если надежды оправдываются, если наступает выздоровление. А если нет...

В цепи карантинных нарушений есть и еще одно, о котором мне хочется сказать особо. Оказывается, некоторым людям стыдно, что они или члены их семьи «подхватили» ковид-19. (Я сама сталкивалась с такими фактами.) И они усиленно скрывают это: ходят на работу, общаются со знакомыми, пьют кофе в кофейнях, позволяют себе заглянуть в кафе или ресторан. При бессимптомном течении болезни (есть такие счастливые случаи) заболевшие, ведущие себя так, опасны не только для окружающих, но и для самих себя, так как болезнь может позже проявить себя роковыми последствиями. Так что ложный стыд в такой ситуации не только крайне опасен и совершенно недопустим, но является и преступной безответственностью по отношению ко всем.

Если суммировать все, что обсуждалось выше, то, думаю, можно говорить не просто о недопонимании многими нашими людьми серьезности сложившегося в стране положения, о невыполнении ими указаний, принятых руководством страны в связи с пандемией, но и об их безразличии к себе и ко всему, об ослаблении ими гражданской ответственности как членов общества за состояние дел в самом обществе.

И переболевшим ковид-19 нельзя расслабляться, а надо строго следовать всем требованиям наших медиков, так как и в реабилитационном периоде могут появиться серьезные осложнения. А наши врачи, лаборанты, медсестры, санитарки самоотверженно выполняют свой профессиональный и человеческий долг. Большой им поклон за их самопожертвование.

Мои размышления на ковидную тему, содержащие много печального и трагического, все же хочу закончить позитивной уверенностью в том, что усилия специалистов разных профилей, всех наших медиков и высокое осознание каждым из нас собственной ответственности за все, происходящее с нами и вокруг нас, приведут к результатам. Мы справимся с коварным вирусом, мы победим!

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва