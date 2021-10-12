АБХАЗЫ-ОФИЦЕРЫ НА СЛУЖБЕ В РЕГУЛЯРНЫХ ЧАСТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

История во времени

Когда началась Первая мировая война, народы Кавказа, несмотря на пережитую жестокую войну с Российской империей в XIX веке, которая повлекла многотысячные жертвы, вынужденное переселение, выселение и потери для преобладавшего большинства населения своей родины, встали на защиту России, записавшись добровольцами во вновь формировавшиеся конные полки.

Участие абхазов в Первой мировой войне является яркой и героической страницей в истории народа Абхазии. На фронтах войны абхазы сражались, будучи всадниками 4-й (Абхазской) сотни Черкесского конного полка. Абхазские добровольцы служили также в Ингушском, Кабардинском, Татарском конных полках. В общей сложности через конные полки прошли примерно 466 человек, среди них были и переведенные из регулярных частей офицеры.

Список участников войны дополняет и другая категория абхазов – это офицеры, состоявшие в регулярных частях Российской императорской армии, у многих из которых за плечами уже был опыт службы и участие в военных походах. Таковых на сегодня известно 38 человек, в том числе и дослуживших до генеральского чина.

Сведения об абхазах-офицерах, служивших в русской армии в период Первой мировой войны, содержатся в их послужных списках, наградных листах, в материалах о производстве в чины и другой документации. Сведения эти неравнозначны: об одних – краткие, о других – более обстоятельные, но, тем не менее, мы имеем биографии людей, защищавших интересы Империи, порой и ценой собственной жизни.

Анчабадзе Алексей Павлович – родился 20 августа 1891 г., происходил из князей Сухумского округа, православного вероисповедания. Образование получил в Сухумском реальном и Киевском военном училищах. В чине подпоручика состоял в 9-м пехотном Ингерманландском полку. Убит в бою у деревни Сашановчин 25 мая 1916 г. Исключен из списков полка 3 августа 1917 г. Был холост.

Анчабадзе Вианор Тарасович – медик, родился 17 ноября 1888 г., сын подполковника Сухумского округа князя Тараса Зурабовича, мать – Анастасия Григорьевна Гулова, православного вероисповедания. Детство провел в родном городе Сухуме, где учился в начальной школе Высоцкого, у народной учительницы А.И. Ладария, затем продолжил учебу в Батуме. Окончил Тифлисскую 1-ю мужскую гимназию с золотой медалью. С формулировкой «во внимание к постоянно-отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках награжден педагогическим советом» в 1909 г. «Золотой медалью». Зачислен в Императорскую Военно-медицинскую академию, которую окончил с отличием в 1914 г. В период Первой мировой войны находился на кавказском, персидском и западном театрах военных действий. Был награжден четырьмя боевыми орденами. В январе 1918 г. он окончил венерологические курсы в г. Бобруйске. Вианор вернулся в Абхазию в ноябре 1918 года и включился в борьбу с эпидемией испанки в Гудаутском участке. С февраля 1919 г. работал в Сухуме в должности окружного врача, а с апреля – начальником Медико-санитарного отдела Комиссариата Абхазии .

Анчабадзе Григорий Зурабович – прапорщик, родился 10 января 1886 г., происходил из князей села Баргеби Сухумского округа. Окончил Кутаисское реальное училище. «По невыдержании экзамена» в Тифлисское военное училище был зачислен в списки 2-й Тифлисской школы прапорщиков. Зачислен рядовым в 202-й пехотный Горийский полк в 1915 г. Был женат на Елене Дмитриевне, урожденной княгине Микеладзе.

Ажиба Михаил Алексеевич – родился 15 декабря 1894 г. Происходил из Кутаисской губернии. В 1916 г. в чине прапорщика состоял в 196-м пехотном Инсарском полку.

Бжания Сафрон Абрагиевич – подпоручик. Родился 11 марта 1893 г., происходил из крестьян Самурзаканского участка, православного вероисповедания. Окончил Кутаисскую учительскую семинарию. В службу вступил молодым солдатом в 110-й запасной батальон 6 августа 1915 г., командирован в Тифлис для поступления в военное училище 24 сентября 1915 г., без экзамена 1 октября принят на 4-месячные курсы Тифлисского военного училища юнкером. Произведен в унтер-офицеры 5 декабря, в прапорщики с назначением в распоряжение начальника штаба Кавказского военного округа – 1 февраля 1916 г. Зачислен в списки 110-го запасного батальона и назначен младшим офицером в 5-ю роту 11 февраля 1916 г. Командирован в распоряжение начальника штаба 1-го Кавказского армейского корпуса 14 марта, назначен в 6-ю роту 153-го пехотного Бакинского полка 22 марта 1916 г. Зачислен в списки указанного полка 4 декабря 1916 г. Произведен в подпоручики 5 декабря 1916 г., в поручики – 14 сентября 1917 г. Назначен председателем ротного комитета 27 марта 1917 г. Командирован в распоряжение начальника Штаба Грузинского корпуса 19 декабря 1917 года.

За отличия в делах против турок награжден орденами: Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 11 октября 1916 г., Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 23 октября 1916 г. Был холост. На его иждивении находились отец, мать и сестра.

(Окончание в следующем номере)

Лариса ЦВИЖБА, кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница Института востоковедения РАН, Москва

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Лариса ЦВИЖБА, кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница Института востоковедения РАН, Москва