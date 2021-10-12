Детский омбудсмен: «В связи с пандемией и новыми вызовами необходимо следить за тем, чтобы ни один ребёнок не выпал из системы образования»

Должность

Газета наша – доброе издание. Наверное, поэтому у нас множество друзей. Одним из них уже многие годы является директор Культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджолия, которая успела поработать внештатным корреспондентом нашего издания. Именно поэтому, какой бы пост она ни занимала, мы с ней всегда по-дружески на «ты». Этим летом Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания подписал Указ о назначении Мактины Уполномоченным по правам ребёнка (с чем мы ее поздравляем!). Мы решили провести ещё одно интервью с ней (в этом году Мака и сотрудники КБФ «Ашана» были гостями нашей редакции, и мы посвятили работе фонда большой материал), и поговорить о ее деятельности на посту детского омбудсмена Абхазии.

– Мактина, расскажи, когда была учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка?

– Должность Уполномоченного по правам ребенка была учреждена 15 декабря 2015 года при президентстве Рауля Джумковича Хаджимба. Тогда же было утверждено Положение об Уполномоченном по правам ребенка, но сам Уполномоченный до меня назначен не был. Получается, я первый детский омбудсмен в Республике Абхазия.

– Первой, наверное, быть нелегко, поэтому мы тебе желаем огромных успехов, сил, энергии, терпения в новой работе. Поговорим о ней подробнее. Многих интересует, что входит в круг обязанностей Уполномоченного по правам ребенка. Расскажешь об этом?

– Спасибо за пожелания! Самое первое, что должен делать Уполномоченный по правам ребенка, – это осуществлять мониторинг и анализировать то, как осуществляется соблюдение прав и законных интересов ребенка. То есть он должен немедленно реагировать на все случаи грубого нарушения прав детей. Уполномоченный должен работать в партнерстве с государственными организациями и реагировать на случаи, когда нарушаются права ребенка. И в случае, когда они все-таки нарушаются, он должен вмешаться и решить вопросы в интересах детей.

Важно понимать, что Уполномоченный не замещает государственные институты, а лишь призывает их к выполнению своих обязанностей уважать права человека и не нарушать их, а в случае нарушений привлекать к ответственности.

Деятельность Уполномоченного лишь дополняет существующие средства защиты прав и интересов ребенка, в своей деятельности он руководствуется Конституцией и законами Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия и вышеуказанным Положением.

– Есть ли аппарат Уполномоченного по правам ребенка, сотрудники этого аппарата, и если кто-либо захочет помощи, куда он сможет обратиться?

– На сегодняшний день пока нет аппарата Уполномоченного, нет офиса, но эти вопросы будут подниматься перед высшим руководством республики. Уверена, что вопросы будут решены положительно, ибо это в первую очередь в интересах наших детей.

На сегодняшний день можно обратиться в офис Культурно-благотворительного фонда «Ашана», руководителем которого я являюсь. Там я бываю с 9.00 до 17.00 часов. Уже было два обращения на имя Уполномоченного по правам ребенка.

Эти обращения обязательно будут рассмотрены. Я надеюсь, что случаи нарушения прав ребенка, про которые в них идет речь, будут устранены. Решения будут приняты в пользу детей.

– С какими именно жалобами были связаны обращения?

– Оба обращения связаны с нарушением порядка общения ребёнка с проживающим отдельно родителем. На мой взгляд, в этих случаях не очень справедливо были вынесены решения, но необходимо разбираться, необходимо привлекать высококвалифицированных юристов для того, чтобы дойти до сути. Если, действительно, не очень правильное было вынесено решение, нужно сделать так, чтобы справедливость восторжествовала. Ребенок должен видеть и знать обоих родителей, общаться с ними. Там, естественно, много нюансов, в которых ещё предстоит разобраться.

(Окончание в следующем номере)

Интервью провела Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ