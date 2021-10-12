КАВКАЗСКАЯ НАРТИАДА КАК КУЛЬТУРНАЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ

На VI Всемирном фестивале эпосов народов мира в Бишкеке Республику Абхазия представил президент Академии наук Абхазии, фольклорист Зураб Джапуа

Фольклористика – одна из немногих сфер культуры, сохраняющая (и даст Бог, так же будет и впредь!) почтение к возрасту и типологическую иерархию ценностей. Вот почему носители героико-исторического эпоса «Манас» с таким трепетом ждали встречи с гостем из Абхазии, представителем этноса, создавшего более старший – героико-архаический эпос – Нартский.

VI Всемирный фестиваль эпосов народов мира в столице Кыргызстана Бишкеке стартовал 22 сентября. В рамках Фестиваля была подготовлена целая серия мероприятий. Прежде всего, VI Международный научно-практический симпозиум «Эпические традиции народов мира: аспекты исследований мифологической семантики и типологии», круглый стол по ряду актуальных научных тем и в завершение – грандиозный театрализованный гала-концерт «Парад культурного разнообразия», а также открытие театра «Манас». Забегая вперед, скажу, что центральными в параде культурного разнообразия были выступления исполнителей доподлинных эпических, фольклорных произведений.

О том, какое значение придают в республике культурным и исторических корням и непосредственно эпосу «Манас», можно определить, познакомившись с составом организаторов фестиваля – это и президент Кыргызстана, и Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, Национальная академия «Манас» и Чынгыза Айтматова, а также ряд общественных и международных фондов.

Огромное уважение, с которым в Кыргызской Республике относятся к эпическим традициям, непосредственно к эпосу «Манас», проявляется каждым и повсеместно: от главы республики Президента Садыра Жапарова до самых маленьких граждан, которые только учатся говорить и начинают познавать мир. Все поют Манас, все его знают, все им гордятся.

Вот почему такая теплая и располагающая атмосфера царила во время всех мероприятий фестиваля, самым значительным из которых с научной точки зрения являлся VI Международный научно-практический симпозиум «Эпические традиции народов мира: аспекты исследований мифологической семантики и типологии».

Как подчеркнули представители Оргкомитета, гостю из Республики Абхазия, или, как несколько раз прозвучало в кулуарах, с родины нартов, на симпозиуме была отведена роль эксперта. Президенту Академии наук Абхазии, фольклористу Зурабу Джапуа и выступить на пленарном заседании симпозиума доверили первому – с основополагающим докладом «Абхазо-адыгские и осетинские истоки первоначального ядра кавказской Нартиады», вызвавшем множество вопросов и поводов для дискуссий.

– Споры по этой теме, – рассказал профессор, доктор филологических наук РАН Зураб Джапуа по возвращении из Бишкека в Сухум, – приобрели особую остроту в начале XX века и не стихают по сей день. Существует несколько концепций создания эпоса (в том числе и во временном отношении). Я являюсь сторонником полицентрической или гетерогенной концепции, то есть концепции двух центров или узлов формирования нартских сказаний – абхазо-адыгского и осетинского. Первый узел основан на сказаниях о Сасрыкуа и сформирован у предков абхазо-адыгов. Второй узел, или, как мы определяем, центр зиждется на сказаниях о Батрадзе.

– И хотя эти концепции не новы, – подчеркнул Зураб Джапуа, – проблема актуальности не теряет.

Кстати, известно, что тему нынешнего – Шестого – международного научного симпозиума, при подготовке прошлого – Пятого, успешно проведенного здесь же, в Бишкеке, в 2019 году, – предложил именно Зураб Джапуа.

Зураб Джапуа рассказал, что ему, представителю Республики Абхазия, было доверено выступить от имени участников научного форума и на закрытии фестиваля – на залитой светом софитов сцене, перед огромным залом и шестимиллионной телевизионной аудиторией.

– В какой-то момент я почувствовал волнение как человек, которому скромная доля ученого позволила стать посланником своей древней родины в мире, но тут же я отогнал эти мысли и уже обращался ко всем слушающим меня со словами благодарности – и за прекрасно организованный фестиваль, столь важный для каждого народа, за память, за неустанный труд, – потому что только труд, в какой бы сфере мы ни нашли себя, может сделать человека счастливым и только плоды труда останутся потомкам как память и добрые следы – на века.

В мероприятиях VI Всемирного фестиваля эпосов народов мира в Бишкеке принимали участие несколько десятков ученых из двадцати стран мира, в том числе из Абхазии, Армении, Азербайджана, Великобритании, Ирана, Казахстана, Калмыкии, Кыргызстана, Узбекистана, Франции, Эстонии и других, представители республик Алтая и Тывы, Беларуси, Башкортостана, далекой Республики Саха (Якутия), городов Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска.

Некоторые участники фестиваля присоединялись к коллегам в режиме онлайн.

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В рамках поездки Зураба Джапуа в Бишкек между Госучреждением «Национальная Академия «Манас» и Чынгыза Айтматова и Академией наук Абхазии было подписано Соглашение о сотрудничестве.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА