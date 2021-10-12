НАДО ДОЖДАТЬСЯ ПРИЕЗДА ПРЕЗИДЕНТА

Вице-президент Бадра Гунба принял представителей села Адзюбжа, сообщает пресс-служба Президента РА.

В ходе беседы, в которой принимали участие Премьер-министр Александр Анкваб и глава президентской Администрации Алхас Квициниа, обсуждались вопросы, связанные с необходимостью сохранения стабильной ситуации вокруг инцидента, произошедшего на набережной Махаджиров 30 сентября.

Вице-президент Бадра Гунба высказал мнение о необходимости дождаться возвращения из рабочей поездки Президента Аслана Бжания в Москву, после чего им будет принято решение по материалам Генеральной прокуратуры.

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс