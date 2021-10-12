ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ

На внеочередном заседании сессии Парламента депутаты выслушали информацию Генерального прокурора Адгура Агрба и высказали свои мнения о результатах доследственной проверки Генпрокуратурой инцидента с участием депутата Парламента Гарри Кокая, ветеранов войны и сотрудников милиции.

Спикер Парламента Валерий Кварчия интересовался у генпрокурора, есть ли какие-нибудь ссадины и царапины у представителей силовых структур, которые участвовали в инциденте.

Генпрокурор Адгур Агрба ответил, что Генпрокуратура провела медицинское освидетельствование как представителей МВД, так и ветеранов войны и депутата Парламента Гарри Кокая.

По его словам, видимых ссадин или иных повреждений на теле сотрудников милиции не обнаружено.

Депутат Натали Смыр спросила, можно ли случившееся считать нарушением общественного порядка, как об этом говорят представители прокуратуры, если все произошло около полуночи на безлюдной набережной.

«В интернете все видели видео инцидента. В такую погоду, да еще и отсутствие людей. Какое здесь нарушение общественного порядка? Да, нарушение есть, это факт. Но с точки зрения опасности для людей, какое тут нарушение общественного порядка? На кадрах посторонних людей практически нет. На видео хорошо видно, кто с кем дерется, кто кого останавливает. Я так поняла, прокуратура не может отличить, кто с кем дерется. Если я вижу, наверное, и вы могли бы увидеть», – сказала она.

Адгур Агрба ответил, что прокуратура уже дала правовую оценку действиям заместителя министра и заместителя командира СОБРа, которые применили насилие и наносили удары ветеранам. Возбуждено уголовное дело.

Спикер Валерий Кварчия отметил, что прокуратура собрала достаточно материала за небольшой срок.

«Основная работа сделана, за что я лично им благодарен. Нам тоже предстоит подумать, может, мы примем какое-то решение. Такие вещи не должны повторяться», – подчеркнул Спикер.

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс