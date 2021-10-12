ПРОВЕРКА ОБЪЕКТИВНАЯ И ПРОВЕДЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

В понедельник, 11 октября, состоялось внеочередное заседание сессии Парламента, на котором генеральный прокурор Адгур Агрба доложил о результатах доследственной проверки инцидента, произошедшего в Сухуме на набережной Махаджиров 30 сентября.

«Сегодня завершена доследственная проверка по факту применения насилия со стороны сотрудников Министерства внутренних дел, а также по факту хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия и оскорбления представителей власти. Проверка проведена в полном объеме, на мой взгляд, объективно», – сказал генпрокурор.

В отношении заместителя министра внутренних дел, командира СОБРа МВД Раша Цвижба и заместителя командира СОБРа Дадына Чачхалия возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 288 УК РА (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). Статья предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

«Относительно депутата Гарри Кокая следственное управление Генеральной прокуратуры дает следующее заключение: в действиях депутата Парламента усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 207 («Хулиганство») и статьей 321 («Оскорбление представителя власти») УК РА», – сказал Агрба.

Что касается другого депутата Парламента Алмасхана Ардзинба, то у правоохранительных органов есть все доказательства того, что в ночь на 1 октября в 00:10 часов, после инцидента, произошедшего на набережной, он подъехал на своей служебной машине к зданию МВД и произвел 20 выстрелов из автомата калибра 5,45. С места происшествия изъяты патроны калибра 5,45, допрошены свидетели. Сам депутат Ардзинба неоднократно приглашался в прокуратуру города для дачи показаний, но он отказывается.

«Согласно проверке установлено, что у Алмасхана Ардзинба имеется наградной автомат такого же калибра 5,45. Но с учетом того, что он сегодня обладает депутатской неприкосновенностью, произвести обыск в его жилище не представляется возможным», – сказал генпрокурор.

В действиях министра внутренних дел Дмитрия Дбар Генеральная прокуратура состава преступления не усматривает.

Поскольку министр внутренних дел Дмитрий Дбар находился на месте, где произошел инцидент и не смог предотвратить его, Генеральная прокуратура считает необходимым обратиться к Президенту с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и принятии решения, касающегося целесообразности его пребывания в занимаемой должности.

Агрба уточнил, что в ходе доследственной проверки были допрошены все участники инцидента – сотрудники милиции, сам министр, ветераны войны и другие свидетели. «Относительно министра, чтобы было понимание, хотел бы довести до вас, что никто из ветеранов, ни сам пострадавший депутат Кокая не говорит, что Дбар кого-то оскорблял, к кому-то применял насилие. Единственное – изначально были законные требования выдать пистолет, и Кокая отказался выполнить требование министра. Возникла потасовка, которая переросла в конфликт с применением насилия», – сказал генпрокурор.

В соответствии с действующим законодательством Генеральная прокуратура намерена обратиться в Верховный суд, чтобы получить заключение Верховного суда о наличии состава преступления в действиях депутатов. «После этого мы будем обращаться в Народное Собрание, чтобы получить согласие на возбуждение уголовного дела», – отметил генпрокурор.

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс