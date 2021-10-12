РОЖДЕННАЯ В БОЯХ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравление с Днем Вооруженных Сил Республики Абхазия министру обороны Владимиру Ануа. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Владимир Иванович! Уважаемые военнослужащие Министерства обороны и ветераны Вооруженных сил Республики Абхазия!

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет вас с празднованием Дня Вооруженных сил Республики Абхазия и 29-й годовщиной образования Министерства обороны Республики Абхазия!

11 октября 1992 года стало датой рождения Вооруженных сил Республики Абхазия. Министерство обороны и Генеральный штаб Вооружённых сил были сформированы соответствующим указом Председателя Верховного Совета Абхазии, Председателя Государственного Комитета обороны Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба в первые месяцы Отечественной войны народа Абхазии.

На протяжении всей истории существования Вооруженных сил Республики Абхазия их личный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству.

B этот день мы oтдaём дань увaжeния и пpизнaтeльнocти вeтepaнам Oтeчecтвeннoй вoйны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. – тeм, ктo oтcтaивaл нeзaвиcимocть и cвoбoду Абхазского гocудapcтвa. Ваш героизм, стойкость и любовь к Родине являются примером для будущих поколений граждан нашей республики.

Вечная память тем, кто сложил голову в боях за свободу и независимость нашей Родины!

В этот праздничный день желаем личному составу крепкого здоровья, благополучия, удачи, бодрости духа и дальнейших успехов в деле служения Отечеству».

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс