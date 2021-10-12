ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

А.Бжания и М.Хуснуллин обсудили актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 гг., сообщает пресс-служба Президента Абхазии.

Во встрече участвовали заместитель главы Администрации Президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс