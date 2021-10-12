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12.10.2021
Номер: 87
Выпуск: 4091
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.
А.Бжания и М.Хуснуллин обсудили актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 гг., сообщает пресс-служба Президента Абхазии.
Во встрече участвовали заместитель главы Администрации Президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Номер: 87
Выпуск: 4091
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс