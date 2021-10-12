ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Республики Абхазия.

В поздравлении говорится:

«Товарищи офицеры! В День Вооруженных сил Абхазии поздравляю всех, кто выбрал делом своей жизни защиту Родины! Духовную силу и патриотический долг нашей армии питают многовековые традиции боевой доблести защитников свободы и независимости Абхазии.

Двадцать девять лет назад наши Вооруженные силы прошли проверку на боеспособность, на прочность единения армии и народа. Страна мобилизовалась, и за исторически короткий срок в реальных боях наше войско не только научилось защищаться, но и сформировалось в новую армию.

Сегодня стратегический приоритет Вооруженных сил – это удовлетворение оперативных требований по защите территориальной целостности и жизни граждан Республики Абхазия.

Вместе с тем мы должны приветствовать единство не только в полных опасностей условиях войны, но также и при разрешении проблем мира. Ведь сила может достигнуть многого, а поддержанная доброй волей всей нации – еще большего.

Желаю всем причастным к Вооруженным силам Абхазии, тем, кто защищает независимость и территориальную целостность нашего государства, оставаться преданными патриотами, профессионалами военного дела, людьми чести и долга. Пусть ваши семьи и близкие всегда будут теплым и надежным тылом».

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс