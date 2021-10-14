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КОРОНАВИРУС НЕ МОЖЕТ ПОРАЗИТЬ ОРГАНИЗМ, ЕСЛИ… 14.10.2021

КОРОНАВИРУС НЕ МОЖЕТ ПОРАЗИТЬ ОРГАНИЗМ, ЕСЛИ…

Здоровье

Коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом, заявил руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, кардиолог Заур Шугушев в беседе с «Известиями».

Так, по его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань.

При этом он отметил, что одновременное заражение возможно, хотя это и достаточно редкое явление.

«Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже», – отметил медик.

Шугушев считает, что CОVID-19 не сможет вытеснить грипп. За время пандемии было пройдено несколько пиков его распространения.

«Он как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%», – подчеркнул врач.


Номер:  88
Выпуск:  4092
Рубрика:  общество
Автор:  Из интернета

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