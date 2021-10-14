ГРУЗИЯ И ГРУЗИНЫ. КТО ОНИ ДЛЯ НАС, АБХАЗОВ?

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Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вникнуть в историческое прошлое, внимательно оценить характер, поведение грузин в древности и средние века и в наши дни.

Грузины себя считают избранной нацией. Такой имидж им создали Иосиф Сталин и Лаврентий Берия. Именно при них в России всех кавказцев называли «кацо». Как будто они оба по происхождению были грузинами! Абхазы во веки веков не доверяли незаконнорожденным (ацъыбза8а9, считая, что они обязательно подведут окружающих людей. Наши старшие были правы в этом, именно таким оказался Лаврентий Берия. Абхазы знали его генеалогию и поэтому не уважали. Знали также, что он абхазов ненавидел. Из-за ненависти к ним он послал эшелоны на четыре станции Абхазии в 1949 г., чтобы депортировать их в Среднюю Азию, но Сталин не дал согласия, сказав, что лучше их огрузинить…

С древних времен грузины были мастерами по переделыванию фамилий соседних народов на грузинский лад, даже княжеские фамилии отдельных соседних стран. К примеру, армянских царей Багратуни они переделали на Багратиони. Мать Мишико Саакашвили – мегрелка Аласания – дала своему сыну фамилию Саакашвили после развода со своим мужем Саакяном. Сама Аласания сейчас находится в Израиле.

Абхазские княжеские фамилии: Чачба на Шервашидзе; Ачба на Анчабадзе. Дворянские фамилии: Маан – Маргания; Званба – Званбая; Лакрба – Лакербая. Также многие абхазские крестьянские фамилии переделали на мингрельские. В 30-е годы прошого века в Самурзаканской части Абхазии за несколько суток десятки известных абхазских фамилий переделали на мингрельские и записали этих людей грузинами. Тарба – Тарбая; Зухба – Зухбая; Езугба – Езугбая; Ардзинба – Ардзинбая; Багба – Багбая. Точно так же они поступили с осетинами. Многие известные спортсмены, музыканты, научные работники стали: Чочиев – Чочиашвили; Рубаев – Рубашвили; Хинчагов – Хинчагашвили; Елоев – Елошвили. Вот таким образом сотни фамилий огрузинили. Одним словом, в данное время истинных грузин в Грузии очень мало, по сути дела, мингрелы и сваны тоже не грузины.

Грузия, считая себя «особой страной» на Кавказе, позорно проиграла в войне с абхазами и осетинами. И это война, навязанная нашим народам, несмываемым черным пятном остается навеки в истории грузинского народа.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: политикаАвтор: Аполлон ДУМАА, член Союза журналистов, председатель Совета старейшин Абхазии