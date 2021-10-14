ПОЧЕМУ КИТАЙЦЕВ ТАК МНОГО?

Демография у них

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Вопрос о численности населения Китая, составляющей 1,4 миллиарда человек, вовсе не так прост, как может показаться. Ответ на него уходит вглубь веков.

Нынешней весной в Китае огласили итоги прошлогодней переписи населения, согласно которой жителей Поднебесной стало больше на 72 миллиона человек по сравнению с 2010 годом.

Поэтому вскоре после оглашения итогов переписи руководство объявило, что семьям в стране теперь официально разрешается иметь троих детей. Раньше это тоже было возможно, но с уплатой штрафа, сумма которого варьировалась в зависимости от провинции. Либо родителям приходилось скрывать новорожденного. Теперь же можно рожать, ничего не опасаясь.

То, что китайцев много, все знают со школы. Поднебесная – самая густонаселенная страна в мире. Сегодня ее население составляет почти 19% от мирового. В истории эта цифра достигала и 40 процентов.

Китайская цивилизация – одна из древнейших на планете. Китайцы не растворились и не исчезли среди других народов за тысячелетия, не потеряли территорию, продолжали непрерывно обогащать и развивать свою культуру. Отчасти из-за своей древности у них было достаточно времени, чтобы накопить человеческий ресурс, особенно когда не было политики ограничения рождаемости.

Также стоит помнить, что Китай – это империя, хотя официальное политическое устройство сейчас у него иное. Изначально на этой территории существовало несколько независимых государств, объединенных насильно первым императором Цинь Шихуанди. По этой причине, в частности, в Поднебесной до сих пор говорят на множестве диалектов в разных провинциях.

В Поднебесной всегда было большое внимание к детям и их количеству. В обычной крестьянской семье в Китае могло рождаться по 20 ребят, даже у бедняков. Те, кто побогаче, имели десятки (а то и сотни) наложниц. Такие правила не противоречили китайским нормам морали, отличавшимся от христианских. У некоторых императоров вообще было по 700 – 900 женщин, каждая из которых могла родить несколько детей. И даже очень бедный китайский крестьянин совершенно законно мог иметь жену и наложницу.

Издревле в Китае существовала взаимовыручка. Если в одном районе случался неурожай риса, жителям поступала помощь из соседних районов, где наверняка у кого-то жили родственники, а то и сын-чиновник служил. Благодаря тому, что практически всегда можно было получить поддержку, китайцам удавалось избегать массового голода, что случалось в Европе, а это благоприятно влияло на продолжительность жизни и численность населения.

Население Китая особенно быстро росло в последние 400 лет. Тут сказалась внутренняя политика государства, проводимая во времена империи Цин. Так, при императоре Юнчжэне (1722 – 1735) в стране установился новый налоговый порядок: правительство больше не взимало подушные подати, а только общий земельный налог в зависимости от количества земли. И поскольку за лишнюю душу отныне не нужно было платить государству, люди стали больше рожать.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы