РАСШИФРОВАТЬ ЗАГАДКУ

Находка

Объединённая российско-абхазская археологическая экспедиция обнаружила на раскопках в районе современного абхазского города Очамчыра невероятную находку. Под основанием античного храма был найден большой свинцовый саркофаг. Его крышка была наглухо запаяна, а на поверхности не было никаких надписей. Однако за 1500 лет пребывания в земле дно в некоторых местах прохудилось, и археологи увидели внутри кости и ещё некие предметы. Что за предметы, они не уточнили.

На этом месте, почти 2500 лет назад, находился греческий полис под названием Гюэнос. Это один из немногих древнегреческих городов, местоположение которых учёным удалось выяснить, и единственный на территории Абхазии. Раскопки в этом месте были начаты ещё в 30-х годах, затем продолжены в 70-х, и, наконец, сейчас учёным удалось продолжить то, что начали их коллеги почти 50 лет назад.

Уже три года работает совместная экспедиция. Со стороны Абхазии её возглавляет историк, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, а со стороны России – заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков. Как говорят специалисты, ничего подобного в Абхазии никогда не находили. Были каменные саркофаги, керамические, но свинцовый – впервые.

Он был обнаружен на сравнительно небольшой глубине, там, где когда-то стоял древний храм, построенный внутри стен римской крепости. Там, в одном из помещений, в 1970-х годах археологи обнаружили богатую гробницу «варварской принцессы» с большим количеством золотых украшений. И вот сейчас новая находка. По словам специалистов, столь необычное захоронение может принадлежать либо высокопоставленному священнику, либо правителю региона. Сейчас известно, что в саркофаге точно находятся кости мужчины, однако больше ничего не известно. Также неизвестно, куда вывезли саркофаг для дальнейшего его изучения.

Кстати, вес саркофага сейчас точно не известен, однако, для того чтобы его поднять потребовалась физическая сила восьми мужчин. Уже сейчас некоторые эксперты сравнивают свинцовый саркофаг из Абхазии с найденным в 2020 году неподалёку от французского Дижона захоронением в свинцовом саркофаге. Учёные отмечают внешнее сходство и даже возраст в 1500 лет.

Пока говорить о каких-то сходствах рано. Следует дождаться окончания исследования саркофага из Абхазии, и тогда делать выводы. Однако уже понятно, что находка не рядовая, ведь в мире на данный момент известно всего 40 свинцовых саркофагов, и все они в своём роде уникальные артефакты.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.