«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

Новое издание

Я держу в руках книгу Екатерины Бебиа «Без вины виноватые», посвященную памяти лыхненцев, попавших в жернова сталинских репрессий. Каждому из них, каждому из 187, посвящена отдельная глава. Возможно, когда-нибудь каждой семье, пережившей потери и лишения, еще напишут отдельные книги...

События тридцатых годов прошлого столетия изменили не только судьбы отдельных людей, они изменили страну. Лучшие из лучших – политики, военачальники, ученые, врачи, педагоги, музыканты, коммерсанты, передовые крестьяне – в одночасье могли стать «врагами народа». И это коснулось практически каждой семьи, и самое страшное заключалось в том, что не где-то там уводили в небытие людей, а совсем рядом… И вот уже стучались в твою собственную дверь.

Поводом для репрессий и уничтожения людей были доносы. Зачастую их писали… тоже живущие рядом, те, от кого меньше всего можно было ожидать.

Как рассказывает автор книги Екатерина Бебиа, еще в студенческие годы она начала собирать материал о подвергшейся репрессии семье. Все и началось с этой одной семьи. Во время работы открывались новые подробности, и вот уже 40 лет она продолжает собирать бесценный материал.

Если в самом начале Екатерина записывала воспоминания детей жертв политических репрессий, то в наши дни о судьбах бабушек и прадедушек рассказывают представители уже третьего и четвертого поколений. Кто-то запомнил рассказ прабабушки наизусть, настолько он его потряс, а кто-то уже не может знать подробностей. В многократных пересказах теряются детали… Да и память наша тоже несовершенна.

Екатерина Бебиа готовит к выходу еще несколько книг о жертвах политических репрессий – о судьбах жителей других сел Абхазии.

Я от всего сердца благодарю автора и всех, кто работал над книгой, всех, кто причастен к ее созданию, кто поделился бесценными фотографиями из семейных архивов, благодарю всех, кто вспоминал и передавал следующим поколениям исторические факты, всех, кто скрупулезно работал над каждой фразой и каждым словом.

Это большая и важная книга. Она о времени, когда невозможно было вслух говорить о репрессиях. В одной из глав Екатерина описывает судьбы моего родного деда и родного брата бабушки. Вечная им память!

Но в этой заметке я не стану выделять и называть только своих родственников. Так будет справедливо. Ведь у каждого, о ком мы читаем в книге Екатерины Бебиа, остались родные и близкие. И каждое имя – это маленький подвиг мужественных людей, которые не поддались на искушения, не предали, не подписали ни одного документа, порочащего их близких, не смалодушничали, не стали теми, кем их пытались представить.

«Как автору мне было важно донести до каждого читателя боль, которую испытал наш народ в трагический период своей истории. Книга эта – кровоточащая правда о сотнях изломанных, погубленных судеб наших соотечественников, судеб прекрасных сыновей и дочерей нашей родной страны», – подчеркивает в предисловии Екатерина Бебиа.

Представление этой первой на тему репрессий книги Екатерины Бебиа из-за карантинных мер, из-за санитарных и эпидемиологических предписаний невозможно было провести в привычном для солидных презентаций масштабе. Однако в городском парке состоялось камерное мероприятие с соблюдением всех необходимых мер, на котором автор книги передала свой достойный труд родным репрессированных. Невозможно передать словами меру людской благодарности. Каждый из нас благодарен за память, которая возвращает нас в прошлое наших бесстрашных родственников.

Марина ГАБРИЯ

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району