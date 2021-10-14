АБХАЗЫ-ОФИЦЕРЫ НА СЛУЖБЕ В РЕГУЛЯРНЫХ ЧАСТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

История во времени

(Продолжение. Начало в № 87)

Бигвава Михаил Сикоевич – родился 1 марта 1885 г., происходил из крестьян, православного вероисповедания. Окончил Мингрельское городское училище и Тифлисскую школу прапорщиков. Назначен в распоряжение начальника штаба Туркестанского военного округа в сентябре 1916 г. Награжден Георгиевской медалью 4-й ст. и золотой медалью на Анненской ленте с надписью «За усердие». Был женат на Екатерине Георгиевне. Имел сыновей: Антония, 24 апреля 1913 года рождения, и Иосифа, 25 марта 1915 года рождения.

Прапорщик Габуния Евсей Ефимович – родился 20 марта 1896 г., происходил из крестьян Кутаисской губернии, православного вероисповедания. Окончил Кутаисское 1-е городское 6-классное училище в 1912 г. В службу вступил молодым солдатом в 4-ю роту запасного батальона 14 августа 1915 г., зачислен в Телавскую школу прапорщиков 27 марта 1916 г., произведен в младшие унтер-офицеры 19 июня. По окончании школы произведен в прапорщики и 20 июня 1916 г. назначен в распоряжение начальника 2-й Закавказской пехотной запасной бригады.

Гагулия (Гогулия) Павел Моисеевич – прапорщик. (В послужном списке, составленном на 4 августа 1915 г., значится как Гогулия. – Л.Ц.) Родился 1 ноября 1887 г., происходил из крестьян Гудаутского уезда Сухумского округа. Вероисповедания православного. В службу вступил 28 октября 1914 г. – в 58-й пехотный запасной батальон охотником на правах вольноопределяющегося 2-го разряда. Зачислен рядовым 1 ноября 1914 г. Командирован в 5-ю Московскую школу подготовки офицеров в военное время для прохождения курса 14 мая 1915 г. Произведен в младшие унтер-офицеры 5 августа 1915 г., в прапорщики – 15 августа 1915 г. и направлен в распоряжение генерал-майора В.Н. Минут. В материалах 39-го пехотного Томского полка, в деле с послужными списками офицеров, значится прапорщик Гогулия [Гагулия], который временно командовал 1-й ротой полка с 24 января по 15 февраля 1916 г., «без вести пропал в бою с германцами» 14 марта 1916 г. Был холост.

Григолия Кирилл Урусович – прапорщик, родился 18 апреля 1886 г., происходил из крестьян села Звандрипша Гудаутского участка Сухумского отдела. Получил общее воспитание. Выдержал испытание на звание учителя церковно-приходской школы Мингрельского духовного училища 8 февраля 1912 г. Состоял слушателем Петроградских высших сельскохозяйственных курсов (сентябрь 1916 г.). Зачислен во Владимирское военное училище юнкером рядового звания на правах вольноопределяющегося 1 декабря 1916 г. По окончании курса в училище произведен в прапорщики 1 мая 1917 г. и зачислен в 5-ю роту 127-го пехотного запасного полка на должность младшего офицера 9 мая 1917 г. Направлен в действующую армию 25 июля 1917 г. и зачислен в 158-й пехотный Кутаисский полк 12 августа 1917 г. Был женат на крестьянке из Могилевской губернии (железнодорожная станция Крынки) Екатерине Фокичне Меховой (22-х лет от роду).

Полковник Григолия Нестор Алмасханович родился 12 апреля 1865 г., происходил из потомственных дворян Кутаисской губернии. Воспитывался в Кутаисской классической гимназии, окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду и Офицерскую стрелковую школу с отличием. В службу вступил рядовым в 150-й пехотный Таманский полк 9 декабря 1885 г., командирован в Тифлисское пехотное юнкерское училище для прохождения курсов 8 августа 1886 г., зачислен на младшие курсы 18 сентября. По окончании училища произведен в подпрапорщики – 14 августа 1888 г., вернулся в полк 20 сентября 1888 г., переведен в 6-й Кавказский резервный пехотный полк 30 ноября 1889 г. Произведен в подпоручики 25 февраля 1890 г., в поручики – 1 июля 1894 г., в штабс-капитаны – 1 июля 1895 г. Исполнял должность Сенакского уездного воинского начальника с 27 сентября 1895 г. по 3 января 1896 г. Произведен в капитаны с утверждением в должность начальника Ордубадской местной команды 1 июля 1899 г., переведен в 82-й пехотный Дагестанский полк 3 октября 1902 г., назначен командиром 3-й роты полка 21 сентября 1903 г. Командирован в офицерскую стрелковую школу для прохождения курса с 29 января по 16 сентября 1905 г., которую окончил успешно. Переведен в ведомство Министерства внутренних дел с зачислением в армейскую пехоту 28 августа 1908 г., назначен исполняющим в должности инспектора Закавказской полицейской стражи по Бакинской губернии 14 сентября 1908г. Произведен в подполковники в 1909г., в полковники – 6 мая 1914 г. Назначен командиром вновь сформированного из туземцев Кавказского края Аджарского пешего батальона 14 ноября 1914 г. и 14-го Кавказского обозного батальона военного времени 16 апреля 1916 г.

Награжден орденами: Св. Станислава 3-й ст. 24 сентября 1903 г., Св. Анны 3-й ст. (за отличное окончание стрелковой школы) 12 октября 1906г.

Был женат на дочери надворного советника Суворова Александра – Вере. Имел детей: Елену – 17 апреля 1899 года рождения, Тамару – 8 октября 1900 года рождения, Нину – 11 сентября 1903 года рождения.

Званбай Георгий (Хаджарат) – произведен в прапорщики милиции 6 мая 1907 г., в подпоручики милиции – 6 декабря 1910 г. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. 6 декабря 1913 г., Св. Анны 3-й ст. – 6 декабря 1916 г. Исполнял должность словесного переводчика Канцелярии военного губернатора Батумской области.

Прапорщик Ладариа Виссарион Алексеевич – родился 9 апреля 1896 г. Сын прапорщика милиции Кутаисской губернии, православного вероисповедания. Окончил: 5 классов в Сухумском реальном училище и 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков в 1915 г. Был назначен в распоряжение начальника Штаба Одесского военного округа в ноябре 1915 г.

Лакербай Андрей Гуджмаханович (Михайлович) – полковник, родился 18 марта 1865 г., происходил из дворян села Гал Сухумского отдела, православного вероисповедания. Окончил курсы в Тифлисском пехотном юнкерском училище. В службу вступил рядовым на правах вольноопределяющегося в 3-й Кавказский линейный батальон 27 октября 1882 г. Командирован в Тифлисское пехотное юнкерское училище для прохождения курсов 10 августа 1883 г., произведен в унтер-офицеры 6 апреля 1884 г. По переформировании батальона зачислен в Сухумский местный батальон 1 мая 1884 г. Переведен из подготовительного класса училища в младший класс 6 июня 1884 г., в 5-й Кавказский резервный пехотный батальон 9 июля. Утвержден в звании младшего унтер-офицера училища 5 августа 1885 г., в звании старшего унтер-офицера училища 7 ноября 1885 г. По окончании училища произведен в подпрапорщики 11 августа 1886 г., подпоручики с переводом в Эриванский местный батальон 30 сентября 1886 г. Назначен исполняющим должность батальонного адъютанта 21 августа 1887 г., утвержден в должности батальонного адъютанта 3 ноября 1888 г., переведен в Кавказский резервный батальон 7 декабря 1889 г.

Произведен в поручики 26 октября 1890 г., в штабс-капитаны – 24 ноября 1891 г. Прикомандирован в Управление 24-й местной бригады для временного исполнения должности старшего адъютанта 2 июня 1892 г., старший адъютант с зачислением в армейскую пехоту 20 ноября 1893 г. Произведен в капитаны 1 июня 1896г. Командирован в распоряжение Кутаисского военного губернатора для исправления должности сухумского полицмейстера 9 июля 1899 г., назначен исполняющим должность сухумского полицмейстера 13 ноября 1899 г., исправляющим должность мирового посредника Сухумского округа – 18 мая 1901 г. Произведен в подполковники 26 февраля 1904 г., в полковники – 6 декабря 1909 г. Переведен в 4-й Кавказский пограничный пехотный полк 22 февраля 1916г., назначен командиром 4-го батальона 8 апреля 1916 г., а 21 апреля 1916 г. убит в бою с турками.

За время службы был награжден орденами: Св. Анны 3-й ст. – 6 декабря 1897 г., Св. Станислава 2-й ст.– 6 декабря 1901 г., Св. Анны 2-й ст. – 6 декабря 1907 г., Св. Владимира 4-й ст.– 6 декабря 1912 г., Св. Владимира 3-й ст. – 6 декабря 1914 г. Пожалована серебряная медаль в память священного коронования их Императорского Величества 14 июля 1896 г. Объявлено высочайшее благоволение за труды, понесенные по состоявшей сельскохозяйственной и культурно-просветительской выставке Черноморского побережья – Кавказско-русская Ривьера 6 мая 1914 г.

Был женат на дочери коллежского асессора – Анастасии Петровне Даврищевой, уроженке Тифлисской губернии.

Корнет Лакербай Григорий Антонович – родился 5 января 1890 г., происходил из дворян Кутаисской губернии, сын подпоручика милиции, православного вероисповедания. Образование получил в Воронежском кадетском корпусе и в Елисаветградском кавалерийском училище.

В службу вступил 30 сентября 1909 г. Произведен в корнеты в 15-й гусарский Украинский полк 6 августа 1912 г., переведен в резерв чинов при штабе Одесского военного округа и исключен из списков полка 26 мая 1916 г. Был женат на дочери потомственного почетного гражданина – Евгении Григорьевне Рябченко.

(Окончание в следующем номере)

Лариса ЦВИЖБА, кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница Института востоковедения РАН, Москва

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: политикаАвтор: Лариса ЦВИЖБА, кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница Института востоковедения РАН, Москва