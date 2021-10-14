Детский омбудсмен: «В связи с пандемией и новыми вызовами необходимо следить за тем, чтобы ни один ребёнок не выпал из системы образования»

Должность

(Продолжение. Начало в № 87)

– Как ты думаешь, от чего на сегодняшний день нужно защищать детей в Абхазии и что для этого нужно начать делать?

– Проблем в этой сфере много, много случаев, когда нужно защищать права и интересы детей. На сегодняшний день в связи с пандемией и новыми вызовами, наверное, детей нужно защитить от безграмотности.

Сейчас много говорят о переходе на систему онлайн-образования, но важно понимать, что при полном переходе многие дети совершенно выпадут из образовательного процесса в связи с тем, что не у всех есть возможность выхода в интернет. И этот вопрос должен решаться в пользу детей. Надо сделать так, чтобы ни один ребёнок не выпал из системы образования. Нам нужно образованное, мыслящее молодое поколение.

Мы часто и с большой гордостью рассказываем гостям республики о том, что в Абхазии нет детских домов. Но тут гордиться особо нечем, так как есть немало безнадзорных детей, у нас есть дети, которые живут одни, без взрослых, или с такими родителями, от которых детей нужно иногда временно либо навсегда изолировать. Однако мы не можем ничего поделать, потому что даже если и лишить этих людей родительских прав, а такой закон у нас, кстати, есть, то детей некуда девать. Когда-то Абхазия гордилась отсутствием дома престарелых. Но прошло время, и он появился, потому что был крайне необходим.

Для начала нам нужен кризисный центр, где ребенок может находиться вдали от травмирующей его неблагоприятной ситуации дома. Обычно в кризисных центрах с несовершеннолетними работают психологи и социальные работники. В это же самое время психологи будут работать и с их родителями, чтобы оздоровить отношения родитель – ребенок.

Насколько я знаю, решением этого вопроса занимаются депутат Парламента Алхас Джинджолия, социальная служба, детский фонд Абхазии и БОО «Киараз». Они поднимали не раз эту тему, надеюсь, вопрос решится наиболее благоприятным образом для детей. Я в свою очередь как Уполномоченный по правам ребёнка готова содействовать решению этого вопроса.

Есть такие ситуации, когда дальнейшее нахождение ребенка в семье может привести к серьёзным последствиям, и его необходимо забрать у родителей. В таких случаях можно рассмотреть идею с домом семейного типа, где ребёнок будет расти в обстановке, близкой к домашней. Такая практика существует в Российской Федерации и других странах. Благодаря такому дому ребёнок не просто будет изолирован от семьи, которая неблагоприятно на него влияет, он будет расти в атмосфере, близкой к семейной. Ведь важно, чтобы он стал полноценной частью общества, получил образование, создал свою собственную семью. Но для того чтобы он стал таковым, необходимо заложить в него определенные ценности, чтобы он понимал, что такое семья. Поэтому, когда говоришь о проблемах, связанных с детьми, очень сложно выступать экспертом и быть уверенным на сто процентов. Здесь необходимо все вопросы не семь раз измерять, а 70, иногда и 100 раз, чтобы впоследствии не навредить ребёнку, а сделать всё для того, чтобы у него детство было счастливым, чтобы он стал полноценной частью общества.

Проблем в сфере детства, конечно, очень много, я пока погружаюсь в процесс своей новой работы. Как руководитель фонда «Ашана» я в основном сталкиваюсь с проблемами, касающимися медицины. Мы ежедневно с сотрудниками фонда боролись за права детей на получение качественной медицинской помощи. Сюда относятся и социальные выплаты, особенно детям с инвалидностью. Думаю, пройдет какой-то период времени, и аппарат Уполномоченного по правам ребёнка заработает в полную силу, и тогда я с большой гордостью смогу говорить о результатах своей деятельности в этом направлении.

– В день твоего назначения Уполномоченным по правам ребенка в Абхазии с официальным визитом находилась твоя коллега из России Анна Кузнецова. Знаю, что у тебя была встреча с ней. Хотелось бы узнать, какие вопросы вы с ней обсуждали и какие планы наметили по сотрудничеству.

– Это было приятное совпадение, когда в день подписания Указа Президентом о моём назначении в Абхазию с визитом прибыла Уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова. В этот день нам удалось заключить меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в части защиты прав детей. Этот меморандум позволит нам более оперативно решать ежедневно возникающие вопросы в работе омбудсмена. Анна Юрьевна – прекрасный специалист, замечательный человек с открытой и широкой душой. Мы сразу с ней нашли общий язык. Она высказала слова поддержки, сказала, что по всем вопросам, возникающим в работе, я могу обратиться к ней за советом, перенять у нее опыт. Более того, она пригласила меня к себе в офис Уполномоченного по правам ребенка в Москве. Надеюсь, что будет такая возможность, и мы определимся с датой уже моего ответного визита в столицу Российской Федерации, к моей российской коллеге. Это было бы здорово.

(Окончание в следующем номере

) Интервью провела Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ