НАЗНАЧЕНИЕ

Алхас Чолокуа назначен генеральным директором Абхазского государственного драматического театра им. С.Я. Чанба. Министр культуры Гудиса Агрба представил коллективу нового руководителя.

«Алхас Дмитриевич откроет новую страницу в истории театра, придерживаясь его традиций. Он один не сможет справиться с этой работой, если коллектив не поддержит его», – сказал министр.

Он поздравил нового руководителя, пожелал ему удачи и отметил, что он может рассчитывать на помощь Министерства культуры. Со своей стороны Алхас Чолокуа поблагодарил министра за оказанную честь. «Уверен, это будет сложная работа, но очень интересная и ответственная. Непросто будет руководить театром после моих предшественников, мастеров своего дела. Я надеюсь на коллектив и на их поддержку. Если я смогу достичь определенных успехов, то буду этому очень рад», – отметил Чолокуа.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс