ПЛАН ГТК ВЫПОЛНЕН

Премьер-министр РА Александр Анкваб провёл рабочее совещание с председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция и первым заместителем ГТК Алиасом Лабахуа. Руководители ГТК отчитались о результатах работы за 9 месяцев 2021 года, а также совместно с Премьер-министром обсудили бюджет и плановые показатели ГТК на предстоящий год. Учитывая ситуацию, складывающуюся в этом году, план таможенных поступлений на 2022 год можно увеличить на 15-20%. Показатель товарооборота за 9 месяцев 2021 года по сравнению с фактическими данными аналогичного периода 2020 года увеличился более чем на 7 млрд рублей и составил 25 млрд 988 млн рублей. На долю импорта пришлось 21 млрд 866 млн рублей, а экспорта – 4 млрд 122 млн рублей. Таможенные платежи за 9 месяцев этого года превысили план на 39%, фактические начисления составили 1 млрд 954 млн рублей. По всем видам платежей наблюдается рост поступлений, наибольший рост у пошлины на импорт, сбор (за импорт), акцизный налог и НДС. Впервые за последние годы годовой план выполнен к 1 октября на 99%. Александр Анкваб поручил руководству ГТК не сбавлять темпы, качественно координировать работу по администрированию таможенных доходов бюджета страны.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс