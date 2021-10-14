ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГАЗИФИКАЦИИ АБХАЗИИ

Президент РА Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с представителями АО «Газпром промгаз» с участием ПАО «Газпром».

Как сообщает пресс-служба Президента РА, на встрече обсуждались вопросы технического задания к договору о разработке Генеральной схемы и дорожной карты газоснабжения и газификации Абхазии. Представители ПАО «Газпром» и АО «Газпром промгаз» проинформировали Президента Республики Абхазия о ходе разработки Генеральной схемы.

Во встрече участвовали заместитель главы Администрации Президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Российскую сторону представляли генеральный директор АО «Газпром промгаз» Николай Сторонский, первый заместитель гендиректора АО «Газпром промгаз» Николай Варламов, главный инженер проектов Юрий Комиссаров и представитель ПАО «Газпром» Антон Бубенов.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс