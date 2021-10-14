О ВОЗДУШНОМ СООБЩЕНИИ

Президент РА Аслан Бжания встретился в Москве с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александром Нерадько, сообщает пресс-служба Президента РА. А.Бжания и А.Нерадько обсудили ряд вопросов практического взаимодействия, касающихся возобновления воздушного сообщения в Абхазии.

Стороны определили порядок и схему реализации проекта, который предусматривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной документации, заключение базовых межправительственных соглашений. Президент Абхазии и глава Росавиации подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в области гражданской авиации, а также определили дальнейшие шаги для восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией.

Во встрече участвовали заместитель главы Администрации Президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, руководители структурных подразделений Росавиации и представитель инвестора.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс