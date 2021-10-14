ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБОРОНЫ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, Шойгу и Бжания обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества в сфере обороны и безопасности. «Рад приветствовать Вас, Аслан Георгиевич! Отношения между вооружёнными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы Вооружённые силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим уделять достаточное внимание функционированию 7-й военный базы, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности. Уверен, все вопросы, касающиеся военного сотрудничества наших стран, будут решаться оперативно и результативно»,– сказал Сергей Шойгу.

Аслан Бжания поблагодарил министра обороны РФ за встречу. «Сергей Кужугетович, Ваше имя широко известно в Абхазии. В самые тяжёлые времена Вы были с нами. Хотел бы от имени народа Абхазии и себя лично ещё раз поблагодарить Вас за это. Хотел бы также отметить, что в период пандемии благодаря Вам в нашей республике дважды был развернут военный госпиталь. Без вашей помощи мы бы не обошлись. Спасибо Вам»,– сказал Аслан Бжания.

Президент Абхазии и глава оборонного ведомства России обсудили вопросы финансирования расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс