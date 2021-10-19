Главная
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.
Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации Республиканской и муниципальной собственности».
Сведения по предмету конкурса
Объект продаж:
1. Имущественный комплекс пансионата «Кавказ».
1. Постановление КМ РА №87 от 10 сентября 2021г.
2. Адрес – г.Гагра, ул. В.Ардзинба,6.
3. Площадь объекта – 11 810,15 кв.м., площадь земельного участка – 1,6 га.
4. Начальная цена – 46 000 000,0 руб. Претенденты представляют следующие документы:
1. Заявку.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.
3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
в) сведения о доле Республики Абхазия административно - территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;
г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;
д) опись представленных документов.
Условия конкурса:
1. Проведение ремонтно-восстановительных работ в течении 3 лет с момента подписания Договора купли-продажи.
2. Обязательства соискателя по форме платежа.
3. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.
4. С сохранением целевого назначения.
5. Финансирование соискателем содержания прилагаемой к объекту территории из части территорий общего пользования.
Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.
Срок подачи заявок – 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.
Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Место приема заявок – Госкомимущество РА.
Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3 этаж.
Телефоны: 229-75-67, 229-75-66.
Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.
Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
Проведение конкурсов – в течение 5 дней с момента прекращения приема заявок.
Номер: 89
Выпуск: 4093
Рубрика: общество
Автор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации