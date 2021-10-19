ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.

Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации Республиканской и муниципальной собственности».

Сведения по предмету конкурса

Объект продаж:

1. Имущественный комплекс пансионата «Кавказ».

1. Постановление КМ РА №87 от 10 сентября 2021г.

2. Адрес – г.Гагра, ул. В.Ардзинба,6.

3. Площадь объекта – 11 810,15 кв.м., площадь земельного участка – 1,6 га.

4. Начальная цена – 46 000 000,0 руб. Претенденты представляют следующие документы:

1. Заявку.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия административно - территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись представленных документов.

Условия конкурса:

1. Проведение ремонтно-восстановительных работ в течении 3 лет с момента подписания Договора купли-продажи.

2. Обязательства соискателя по форме платежа.

3. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.

4. С сохранением целевого назначения.

5. Финансирование соискателем содержания прилагаемой к объекту территории из части территорий общего пользования.

Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.

Срок подачи заявок – 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.

Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Место приема заявок – Госкомимущество РА.

Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3 этаж.

Телефоны: 229-75-67, 229-75-66.

Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.

Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

Проведение конкурсов – в течение 5 дней с момента прекращения приема заявок.

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации