ОБЪЯВЛЕНИЕ

«В соответствии с распоряжением главы Администрации города Сухум № 668 от 11.10.2021 года Управление социального обеспечения Администрации г.Сухум (ОГРН 107РА000556) ликвидируется. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления. Требования кредиторов отправлять председателю ликвидационной комиссии Харазия Мадине Леонидовне по адресу: г.Сухум, ул. Мачавариани, № 15».

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: обществоАвтор: Управление социального обеспечения Администрации г.Сухум