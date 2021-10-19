COVID-19

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 505 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 151 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ – 34, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 96 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

За два дня в Гудаутской ЦРБ скончались три пациента, мужчины 72, 69 и 64 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29972 человека. Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 24817 человек.

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс