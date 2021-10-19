Что нельзя есть перед вакцинацией

Употребление некоторых продуктов перед прививкой от коронавируса может привести к плохому самочувствию. Чтобы не было побочных эффектов от вакцины, не переедайте и не проводите гастрономических экспериментов.

Никакой новой пищи не пробуйте. Ешьте только то, к чему давно привыкли, вплоть до конкретной колбасы или молока. Важно ограничить также количество углеводов: сладостей, картофеля, хлеба, каш. Сладкое – это табу перед прививкой. Доказано: если уровень сахара повышен, человек тяжелее переносит прививку. Вакцинацию надо отложить на пару недель после полного выздоровления, если вам нездоровится.

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы