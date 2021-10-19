СООБЩЕНИЕ

В октябре 2021 года в аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия поступило обращение адвоката из России, в котором она сообщает о нарушении прав нашего осужденного соотечественника, личные данные которого разглашать офис омбудсмена не может. Осужденный является гражданином Республики Абхазия и иным гражданством не обладает.

Как следует из данного обращения, А. К. отбывает наказание в ФКУ Тюрьма-2 УФСИН России по Владимирской области с 15 сентября 2021 года и лишен контакта с защитниками.

Из приложенных к обращению Уполномоченной материалов следует, что адвокат неоднократно подавала жалобы на нарушение прав нашего соотечественника А. К. на доступ к адвокату в различные инстанции, однако жалобы адвоката не получили должного реагирования со стороны органов власти.

Уполномоченный по правам человека Республики Абхазия Асида Шакрыл обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой принять необходимые меры для обеспечения скорейшего восстановления нарушенных прав осужденного А. К.

Мы будем сообщать подробности развития данного дела по мере поступления информации.

Офис Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: политикаАвтор: Офис Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия