АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ФОРУМЕ В КЧР

Новые возможности для сотрудничества

Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии по приглашению ТПП Карачаево-Черкеской Республики с 8 по 10 октября приняла участие в I Международном молодежном бизнес-форуме, проходившем на территории курортного города Теберда.

В состав делегации, которую возглавляла начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы, вошли молодые индивидуальные предприниматели – члены ТПП РА, члены Ассоциации молодых предпринимателей Абхазии Камила Квициния (производство с/х продукции), Астан Ардзинба (торговля), Даут Амичба (торговля), Томас Джикирба (производство металлоконструкций), а также автор этих строк (производство с/х продукции).

Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата КЧР совместно с центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития КЧР. В образовательных мероприятиях приняли участие более 120 молодых и начинающих предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках форума участники прошли образовательный блок по трем разным направлениям. Также состоялась панельная дискуссия на тему «Молодежное предпринимательство как одно из приоритетных направлений развития бизнеса». В качестве спикеров форума выступили ведущие эксперты бизнес-сообщества, основатели успешного бизнеса, коучи, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Делегация ТПП Абхазии активно участвовала во всех бизнес-тренингах и мастер-классах форума. Большой интерес у делегации из Абхазии и в целом у участников форума вызвала панельная дискуссия, где поднимались вопросы значимости молодёжного предпринимательства в регионе и говорилось о возможностях получения государственной поддержки для молодых предпринимателей, рассматривались наиболее востребованные на сегодняшний день компетенции, среди которых выделяют, прежде всего, soft skills (гибкие навыки), актуальность маркетинга в социальных сетях, маркетинговые лиды, перфоманс-менеджмент, PPC (pay-per-click) и многие другие, которые дают молодым людям возможность прогрессировать в самых разных направлениях меняющегося рынка.

А нетворкинг площадки позволил создать предпринимателям партнёрские связи.

К делегации из Абхазии со стороны братской республики было проявлено повышенное внимание. Гостеприимство края было продемонстрировано во всей его красоте.

На форуме ТПП РА представила стенд с абхазской продукцией, которая вызвала большой интерес среди организаторов и участников форума. Продукцию из Абхазии абхазским предпринимателям было предложено поставлять и в Карачаево-Черкескую Республику.

По итогам форума члены делегации посетили Торгово-промышленную палату Карачаево-Черкесии, а также Центр «Мой бизнес» КЧР, где была возможность ознакомиться с работой коллег. Также члены делегации обменялись памятными подарками.

Стоит отметить, что поездка абхазской делегации в Карачаево-Черкескую Республику состоялась благодаря соглашению, подписанному между ТПП КЧР и ТПП РА в августе 2021 года. В этом же месяце делегация ТПП КЧР посетила Республику Абхазия.

Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии уверена, что этот бизнес-форум позволит им успешнее вести свою предпринимательскую деятельность, а также наладить Абхазии бизнес-отношения с братской республикой. Члены Ассоциации также выражают слова благодарности Торгово-промышленной палате Республики Абхазия и своему наставнику, начальнику Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кире Зекир-оглы за возможность посетить такого высокого уровня мероприятие и наладить бизнес-контакты.

Подробнее об этой поездке расскажем в одном из выпусков газеты «Республика Абхазия».

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ