В рамках культурной программы «Абхазия – Россия»

Москва. Сочи. Сухум.

АБХАЗСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ – ШКВАЛ АПЛОДИСМЕНТОВ!

Я шла по Москве. Шла на концерт. Музыку я люблю, на концерты всегда хожу с удовольствием. А на этот тем более – в романтичном, очень уютном Рахманиновском зале Московской государственной консерватории дают, как скромно гласит программка, концерт камерной музыки. Но у этой скромности несколько впечатляющих составляющих: концерт традиционно продолжает культурную программу «Абхазия – Россия»; исполнители – популярные, титулованные артисты Абхазии и России, а также молодые абхазские, но уже известные, выступают и студенты из Абхазии, получающие образование во всемирно известной Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. Безусловно, престижно и место проведения концерта – Рахманиновский зал, и то, что посвящен концерт 155-летию Московской консерватории. Вдохновляло, конечно, и то, что встреча с музыкой в формате культурной программы состоится после почти двухлетнего перерыва, связанного с ковидным нашествием, погрузившим всех в страх, волнение, слезы, болезни, но и в надежду тоже, однако сумевшим оставить нас без очень многого и привычного, в том числе и без прямого контактного общения с миром искусства.

Вот в таком ожидании прекрасной встречи я шла по Москве, уже погруженной в осенние краски и в шорохи разметаемой бодрящим ветерком опавшей листвы. И вдруг поняла, что во мне уже долгое время рефреном звучит: «в багрец и в золото одетые леса»… Ах, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич! Ну, как это у Вас получается, все привычное и обыденное вдруг увидеть, ощутить, осознать, прочувствовать по-своему и… навеки одарить нас простыми, но невероятно волнующими и глубоко проникающими в душу словами, неповторимыми ощущениями, мыслями и призывом к осмыслению всего сущего. И длится с нами это уже почти 200 лет, с того самого момента, когда снежным январем 1837 года дуэльная пуля навеки оборвала Вашу жизнь – жизнь русского поэта Александра Пушкина.

Никитский бульвар, тоже погруженный в «пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса», привел к Большой Никитской улице, где «царствует» исторически сложившийся комплекс зданий Московской консерватории. И вдруг… новый будоражащий импульс – в обрамлении высоких деревьев, одетых во все краски осени, в бронзовом кресле бронзовый Петр Ильич Чайковский! Взмахом руки он как будто призывает остановиться, вслушаться и ощутить музыку в себе, и навсегда.

Пушкин! Чайковский! Великие ваятели великой русской культуры! Непостижим их вклад в достояние мировой цивилизации и всей мировой культуры. Волны эмоций, захлестнувшие меня, духовное прикосновение к вечному стали восторженной прелюдией перед контактом с абхазскими исполнителями, а также совершенно по-новому высветили рамки культурного общения Абхазии и России.

…Вступительным словом этот вечер открыла актриса Молодежного театра Нина Антонова, подчеркнувшая индивидуальный творческий подход каждой стороны к совместным действиям и необходимость их продолжения.

Программа концерта изобиловала произведениями самых известных классиков мировой музыки: Генделя, Бетховена, Моцарта, Брамса, Верди, Рахманинова, Глюка, Штрауса. Они прозвучали в исполнении замечательных абхазских и российских вокалистов и музыкантов самых разных возрастов.

Долгими аплодисментами приветствуют участники концерта, проходящего в рамках культурной программы «Абхазия – Россия», каждого исполнителя: народную артистку Республики Абхазия, заслуженную артистку России, солистка Московского театра «Геликон-опера» Алису Гицба, народную артистку России Татьяну Рубину (фортепиано), профессора Московской консерватории, пианистку Светлану Бондаренко, скрипача, преподавателя Московской консерватории Виктора Абрамяна-Эшба, солистку Абхазской филармонии, певицу Кристину Эшба. А вот и их совсем юные коллеги, делающие первые шаги в большое искусство, шаги в еще им пока не очень известное и знакомое, но ставшее смыслом и целью их жизни, это – студентка Академического музыкального училища при Московской консерватории Лана Адлейба (фортепиано), студент факультета симфонического и хорового дирижирования Московской консерватории Барас Куджба, продемонстрировал свое мастерство и хор студентов консерватории, блистательно исполнивший абхазскую народную песню «Песнь о скале» (обработка для хора Н. Чанба), дирижировал Барас Куджба. Вердикт един: все юные исполнители показали себя уже достаточно зрелыми, глубоко шагнувшими в классику мировой музыкальной культуры. Это не преминула подчеркнуть опытная и придирчивая московская публика. Кстати, она же предрекает большое вокальное, оперное будущее молодой солистке Абхазской филармонии Кристине Эшба, высоко оценив исполненные ею оперные арии. Среди зрителей много представителей московской абхазской диаспоры, студентов из Абхазии, обучающихся в разных столичных вузах. И хотя зал заполнен всего на 50 процентов, как того требуют антиковидные мероприятия, но эмоции, аплодисменты, возгласы «браво» так ярки, что он кажется переполненным.

Виктор Абрамян-Эшба покорил слушателей виртуозным владением скрипкой. И приятно было услышать, как о нем очень сердечно говорили его воспитанники – студенты консерватории. Он гордится своими глубокими абхазскими корнями, своим родным дедом Ефремом Эшба – большим государственным и политическим деятелем Абхазии начала ХХ века. Виктор Абрамян-Эшба – один из тех, кто способствовал решению ряда вопросов, возникших при планировании и организации этого концерта. В Москве концерты по культурной программе «Абхазия – Россия» проводятся при содействии Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и поддержке московской абхазской диаспоры.

Блистательная оперная певица, исполнительница произведений других музыкальных жанров Алиса Гицба уже вошла в историю вокальной классики и России, и Абхазии. Она убеждена, что «такие концерты, как сегодняшний, организованные слиянием двух культур, нужны как воздух, они должны стать ежегодными. Необходимо, чтобы возможностей показать в Москве искусство, музыкальную культуру Абхазии, ее исполнителей было больше, чтобы приглашались и оркестр, и хор, и ансамбли, и солисты… Чтобы наша Родина была представлена во всех культурных слоях».

Новых успешных концертных программ, дебютов, творческих свершений всем участникам концерта пожелали сотрудники Посольства Абхазии в России, представители московской абхазской диаспоры. Букеты роскошных цветов – исполнителям.

***

А вечер 8 октября 2021 года должен войти и, думаю, уже вошел в историю, как вечер-концерт, знакомящий российского слушателя с искусством Абхазии, с исполнительским мастерством абхазских музыкантов.

Мы уже знаем, каким триумфом стал в Москве концерт в Рахманиновском зале Московской консерватории, прошедший в рамках культурной программы «Абхазия – Россия».

Эстафета этого девиза подхвачена городом Сочи. В зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоялся концерт солистов Абхазской государственной филармонии имени Р.Гумба. Программа «В молчаньи ночи тайной…», включающая романсы и оперные арии великих русских композиторов Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, Бородина, была великолепно, на высочайшем профессиональном уровне исполнена лауреатами международных конкурсов Еленой Анкваб (сопрано) и Алхасом Ферзба (бас), аккомпанировала пианистка Астанда Джикирба. Зрительские овации сопровождали каждое исполнение. «Абхазцы, приезжайте в Сочи с концертами чаще», скандировали вмести и коренные сочинцы, и гости знаменитого курорта.

И в этот же самый вечер, 8 октября, в Сухуме, в Государственном русском театре драмы имени Ф.А.Искандера состоялось открытие ХIХ международного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…». Оперная дива всемирной известности, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава одарила гостей фестиваля сольным концертом, исполнив романсы Глинки, Римского-Корсакова, Дворжака и других. У рояля – заслуженная артистка Абхазии Екатерина Ганелина. Публика, среди которой кроме абхазских зрителей немало и гостей нашего края, бесконечно долго не отпускала любимую исполнительницу. «Абхазия сделала миру бесценный подарок, родив и воспитав такую великую певицу, как Хибла Герзмава. Благодаря ей мир узнал, что есть такая страна – Абхазия». Примерно так, во всяком случае, имея в виду именно это, говорили многие, покидая зрительный зал, где им посчастливилось стать участниками феерического вокального действа.

(А я, зная об этом, могу только восхищаться и сожалеть. Восхищаться потому, что хорошо понимаю и представляю, каким высоким мастерством, каким неповторимым умением донести свой талант, искусство своему слушателю, одарила Хибла каждого из собравшихся в тот вечер в зрительном зале русского театра драмы. А сожалеть потому, что не нахожусь в Сухуме, и мне не удалось принять участие в ХIХ фестивале «Хибла Герзмава приглашает…», насладиться его красотой, профессионализмом, высоким искусством и содержанием. И еще потому, что большой чести рассказывать читателям нашей газеты обо всех восемнадцати фестивалях, предшествующих нынешнему и организуемых Хиблой Герзмава, была удостоена я. Но это уже из очень личного).

…Концертные встречи в Москве, Сочи, Сухуме. Культурные программы общения Абхазии и России. Они живут и действуют. А значит, древняя культура Абхазии, мастерство ее исполнителей, новые таланты продолжают раскрывать себя, продолжают покорять тех, кто соприкасается с ними. И значимость такого творческого общения велика для обеих сторон.

Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва