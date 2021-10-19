РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ

Интересные истории

Говорят, что для тех, кому сегодня до 30, Великая Отечественная война – столь же далёкое предание, как, скажем, война 1812 года. Нет, это не так. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов многие познали, прочувствовали боль утрат – погибло много родных и близких. Новое горе обычно заслоняет старое. Однако никто не забывает о вкладе народа Абхазии в Победу в Великой Отечественной войне.

Я часто вспоминаю рассказ моей бабушки Нины Роенко, которая рассказывала о страшных днях той войны – о днях, когда немцы бомбили Сухум. Я об этом писала раньше, но мне ещё раз хочется напомнить молодому поколению, какое горе и разрушение приносит людям война. Когда началась война, дедушка ушёл на фронт, и бабушка осталась одна со своими детьми – старшей дочерью Диной (моей любимой мамой) и младшей – Лиличкой. Они жили на Портовой улице возле гостиницы «Абхазия», напротив водолечебницы (позже эта улица была переименована: сначала в улицу Цулукидзе, затем в улицу Когония). На этой улице постоянно в воздухе парил аромат кофе, который варили на углу в «стекляшке» – так называли кафе, стены которого полностью были возведены из стеклянных витражей. Напротив него уютно вписывался в угол двух улиц мини-магазинчик, который все называли «будкой». В детстве я постоянно покупала там мои любимые лакомства – сухумский лимонад «Ситро» и свежие булочки с изюмом с запахом пасхального кулича. А на противоположном углу улицы каждое утро продавали прямо с машины молоко в треугольных пакетиках и сметану, привезённую из Сочи, такую вкусную и густую, что моя бабушка говорила: «Эту сметану можно резать ножом».

Во время войны моей маме было 12 лет, а тёте Лиле – 4 года. Бабушка часто гуляла с детьми в парке (ныне парк Славы). Этот парк многие называли парфюмерной лавкой, так как там постоянно стоял ароматный запах магнолии, олеандра и душистого асманта. Но всю эту идиллию нарушил тот злополучный день войны. Моя мама пришла из школы и решила взять сестричку на прогулку в парк, но бабушка, предчувствуя что-то неладное (так она любила выражаться), не пустила их. И вдруг буквально через полчаса в небе раздался гул и со страшным свистом на город полетели бомбы. Бабушка схватила детей и спрятала их под кровать, надеясь, что её железная сетка спасёт им жизнь. И вдруг ужасный взрыв оглушил их, и четырёхлетняя Лиличка от страха потеряла сознание. Позже они узнали, что в тот момент бомбы были сброшены на Сухумский морской порт и парк, куда хотели пойти дети. Предчувствие бабушку не обмануло. Она потом рассказывала, что после бомбёжки она с соседями побежала в парк, и перед ними открылась страшная картина – обугленные деревья, трупы. Запах гари и копоти сменил аромат экзотических растений. Да, бабушка спасла от смерти своих дочерей, но не совсем. Когда Лиля потеряла сознание, в этот момент от испуга её маленькое сердечко сдвинулось с места. Она заболела и через десять лет умерла. Война вырвала из сердца матери младшую дочь, как и те ароматные деревья из парка её детства.

Эти воспоминания, нахлынувшие на меня, заставляют задуматься о том бесконечном горе, которое настигло все народы бывшего СССР. Сегодня люди разделяют общество на отдельные нации, на «своих и чужих». А в то время всех объединяло единое чувство патриотизма и любви к одной общей Родине – Советскому Союзу.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ