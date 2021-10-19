Закон Республики Абхазия

О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Статья 1. Законодательство Республики Абхазия о применении контрольно-кассовой техники

1. Законодательство Республики Абхазия о применении контрольно-кассовой техники состоит из настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Республики Абхазия.

2. Настоящим Законом определяются правила применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия в целях защиты прав потребителей, обеспечения интересов юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе в целях налогообложения.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) кассовый чек – первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем или иной стороной расчета, содержащий фискальные данные, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Республики Абхазия о применении контрольно-кассовой техники;

2) контрольно-кассовая техника (далее – ККТ) – электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных, формирующие кассовые чеки и обеспечивающие передачу данных о расчетах в центр обработки фискальных данных;

3) пользователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, применяющие ККТ при осуществлении расчетов;

4) применение ККТ – совокупность действий пользователей с использованием ККТ, по формированию фискальных документов и фискальных данных, записи и хранению фискальных данных в фискальном накопителе и их передаче в центр обработки фискальных данных;

5) расчеты – денежные расчеты, осуществляемые посредством наличных денежных средств и (или) в безналичном порядке с использованием платежных карт, с выдачей контрольно-кассового чека в бумажном (электронном) виде, с отправкой фискальных данных в центр обработки фискальных данных, к которым относятся расчеты:

– по реализации и приобретению (включая авансовые платежи, возврат и зачет) товаров (работ, услуг);

– связанные с уплатой обязательных платежей в бюджетную систему Республики Абхазия;

6) регистрация ККТ – внесение уполномоченным органом записи о пользователе и данных ККТ в реестр учета ККТ;

7) реестр учета ККТ – совокупность сведений о пользователях, о данных ККТ и фискализации ККТ;

8) уполномоченный государственный орган – центральный орган государственного управления, осуществляющий реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере налогов, сборов и других обязательных платежей, контроль за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей;

9) фискализация – включение фискального режима ККТ и активация устройства передачи фискальных данных в центр обработки фискальных данных;

10) фискальные данные – сведения о расчетах (в том числе сведения о пользователе), сведения о ККТ, применяемой при осуществлении расчетов, и иные сведения, сформированные ККТ;

11) фискальный документ – документ, содержащий фискальные данные и представленный в виде кассового чека и (или) иного документа, предусмотренного законодательством Республики Абхазия о применении ККТ, на бумажном носителе и (или) в электронной форме;

12) фискальный накопитель – программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, обеспечивающее запись фискальных данных в некорректируемом виде, их энергонезависимое долговременное хранение, передачу фискальных данных в центр обработки фискальных данных и иные функции, предусмотренные законодательством Республики Абхазия о применении ККТ;

13) центр обработки фискальных данных – комплекс специализированного оборудования, предназначенного для сбора, обработки, хранения фискальных данных, находящийся в ведении уполномоченного государственного органа.

Статья 3. Сфера и особенности применения ККТ

1. ККТ применяется на территории Республики Абхазия в обязательном порядке, в соответствии с законодательством Республики Абхазия о применении ККТ, всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Правила применения ККТ при осуществлении расчетов в Республике Абхазия, а также перечень оснований для освобождения от обязательного применения ККТ с учетом специфики видов деятельности и наличия технических ограничений возможности применения ККТ устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

3. При осуществлении расчетов в Республике Абхазия с применением ККТ применяются модели ККТ, соответствующие утверждаемым уполномоченным государственным органом техническим требованиям.

4. При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек на бумажном носителе. При отсутствии технической возможности выдачи чека на бумажном носителе, непосредственно при осуществлении расчета, по не зависящим от пользователя ККТ причинам, по требованию покупателя или иной стороны расчета (далее – сторона расчета):

1) в момент оплаты товаров (работ, услуг) выдается документ (товарный чек, квитанция или другой документ), подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу);

2) в течение одного календарного месяца выдается кассовый чек, который может быть направлен, в том числе, и на указанный стороной расчета почтовый адрес или адрес электронной почты. Предоставление кассового чека в соответствии с настоящим пунктом осуществляется на безвозмездной основе.

5. Порядок выдачи, а также перечень сведений, которые должны содержать товарный чек, квитанция или другой документ, подтверждающий прием денежных средств при осуществлении расчетов, утверждаются уполномоченным государственным органом.

Статья 4. Компетенция уполномоченного государственного органа в сфере применения ККТ

1. В сфере применения ККТ при осуществлении расчетов в Республике Абхазия уполномоченный государственный орган:

1) осуществляет функции по реализации государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере применения ККТ в Республике Абхазия;

2) осуществляет сбор, обработку, хранение и защиту фискальных данных;

3) разрабатывает и утверждает:

– технические требования к моделям ККТ, подлежащие применению при осуществлении расчетов в Республике Абхазия;

– порядок регистрации (перерегистрации и снятия с регистрационного учета) ККТ;

– порядок работы ККТ;

– формы учетной документации, применяемой пользователями ККТ при осуществлении расчетов с использованием ККТ;

– порядок ведения реестра учета ККТ;

– порядок выдачи, а также перечень сведений, которые должны содержать товарный чек, квитанция или другой документ, подтверждающий прием денежных средств при осуществлении расчетов;

4) осуществляет регистрацию (перерегистрацию, снятие с регистрационного учета) ККТ и ведет реестр учета ККТ;

5) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Абхазия о применении ККТ при осуществлении расчетов в Республике Абхазия;

6) ведет (в том числе с помощью автоматизированной информационной системы) мониторинг расчетов с применением ККТ и полноты учета выручки, проводит анализ данных;

7) проводит проверки применения ККТ, полноты учета выручки у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

8) проводит проверки оформления и (или) выдачи пользователем ККТ кассовых чеков и иных документов, предусмотренных законодательством Республики Абхазия о применении ККТ и подтверждающих факт расчета между пользователем ККТ и стороной расчета, в том числе путем проведения контрольных закупок – приобретения товаров (работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), совершения платежей (получения выплат) с использованием наличных денег и (или) в безналичном порядке с использованием платежных карт;

9) получает, в том числе, с использованием технических средств, доступ к ККТ проверяемого лица, в том числе для считывания фискальных данных, хранящихся в фискальном накопителе ККТ;

10) выносит обязательные предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Абхазия о применении ККТ;

11) информирует юридические лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам применения законодательства Республики Абхазия о применении ККТ;

12) осуществляет иные полномочия в сфере применения ККТ в Республике Абхазия, предусмотренные законодательством Республики Абхазия.

Статья 5. Обязанности пользователей

Пользователи обязаны:

1) зарегистрировать (пройти перерегистрацию, снять с регистрационного учета) ККТ в уполномоченном государственном органе в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия о применении ККТ;

2) применять ККТ с установленным внутри корпуса фискальным накопителем, соответствующим требованиям законодательства Республики Абхазия о применении ККТ;

3) выдавать (направлять) стороне расчета при осуществлении расчетов кассовые чеки и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Абхазия о применении ККТ, в порядке, установленном частью 4 статьи 3 настоящего Закона;

4) обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение пяти лет с даты окончания их использования в составе ККТ;

5) исключать возможность несанкционированного доступа к ККТ, программным, программно-аппаратным средствам в составе ККТ и ее фискальному накопителю;

6) предоставлять в налоговые органы по их запросам информацию и (или) документы, связанные с применением ККТ;

7) обеспечивать должностным лицам налоговых органов при осуществлении ими контроля за применением ККТ беспрепятственный доступ к ККТ и фискальному накопителю, в том числе с использованием технических средств, и предоставлять указанным должностным лицам документацию на них;

8) осуществлять замену фискального накопителя и материалов, требующих регулярной замены (расходных материалов) в соответствии с порядком работы ККТ;

9) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Абхазия о применении ККТ.

Статья 6. Регистрация (перерегистрация, снятие с регистрационного учета) ККТ

1. ККТ, применяемая при осуществлении расчетов в Республике Абхазия, подлежит обязательной регистрации уполномоченным государственным органом.

2. Порядок регистрации (перерегистрации, снятия с регистрационного учета) ККТ устанавливается уполномоченным государственным органом.

Статья 7. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением части 2 статьи 3, пункта 3 части 1 статьи 4, а также части 3 настоящей статьи.

2. Часть 2 статьи 3, пункт 3 части 1 статьи 4, а также часть 3 настоящей статьи вступают в силу с момента опубликования.

3. В целях реализации настоящего Закона Кабинету Министров Республики Абхазия в срок до 1 января 2022 года:

1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, в том числе разработать и принять нормативные правовые акты, указанные в части 2 статьи 3 настоящего Закона;

2) обеспечить разработку и принятие уполномоченным государственным органом нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона.

4. В целях обеспечения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с учетом необходимости выполнения организационно-правовых мероприятий, направленных на надлежащую реализацию норм настоящего Закона, наделить Кабинет Министров Республики Абхазия с даты вступления в силу настоящего Закона и до 31 декабря 2024 года полномочиями по установлению поэтапного порядка применения норм настоящего Закона, основанного на следующих критериях:

1) определение административно-территориальных единиц (районов, города, городов в районе), в которых вводится общеобязательное применение пользователями ККТ при осуществлении расчетов;

2) определение видов деятельности, осуществление которых предполагает применение пользователями ККТ при осуществлении расчетов (с установлением первоочередного порядка применения ККТ пользователями, осуществляющими соответствующий вид деятельности);

3) установление обязанности по применению ККТ в зависимости от применяемой системы налогообложения и объемов выручки (товарооборот).

5. С момента вступления в силу настоящего Закона считать утратившим силу Закон Республики Абхазия от 2 августа 2006 года № 1441-с-XIV «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с использованием платежных карт».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 сентября 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 8 октября 2021 года, № 5192-c-VI

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия