ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА

COVID-19

Как сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19, темпы вакцинации в республике снизились. С учетом того, как проходила первая кампания по вакцинации и в связи с большим количеством обращений с просьбой продолжить прививки, в Минздраве ожидали наплыва желающих пройти вакцинацию. На 14 октября вакцинацию прошли 3152 человека», – сообщил Бутба. При этом министр обратил внимание на то, что несмотря на активно проводимую разъяснительную работу о необходимости вакцинации, параллельно идет антипропаганда.

Премьер-министр Александр Анкваб указал на антирекорд в кампании по вакцинации – за один день вакцинировались всего 7 человек. «Статистика говорит о том, что эффект от вакцинации высочайший. Это надо понимать, это важно. Без вакцинации мы не обойдёмся, пока не выработаем коллективный иммунитет. В противном случае мы будем причинять много неприятностей своим родным и близким. …Вы представляете состояние людей, которые вместе с нами ищут «Актемру» или другие дорогостоящие препараты?» – сказал Анкваб. Премьер-министр с сожалением констатировал, что, несмотря на просьбы и предупреждения, в праздничные дни, посвященные Дню освобождения Сухума и Дню Победы, не соблюдались ограничительные меры. «Говорю, как обычно, прямо. Пусть никто не сердится. Мы просили, предупреждали, в праздники, связанные с Днем Победы, ограничить мероприятия. Мы просили в Сухуме 27 сентября не приводить школьников на мероприятие, но все равно привели. Мы просили ограничить мероприятия 30 сентября, но не получилось. Мы видели, как были заполнены все рестораны, кафе, апацхи. Чему же мы тогда удивляемся сейчас?» – спросил Премьер-министр.

Глава правительства не исключил того, что может быть принято решение о закрытии всех питейных заведений, кафе, ресторанов, апацх. «Мы будем вынуждены выйти с таким предложением. Мы понаблюдаем еще несколько дней, посмотрим на ситуацию и будем принимать решение. Потому что это дешевле не в плане денег, а в плане потерь. Деньги найдём, но человеческие жизни не измеряются ими. Какие нужны ещё распоряжения? Августовское распоряжение Президента очень объемное, ёмкое, в него включено все для того, чтобы противостоять коронавирусной инфекции. Надо только соблюдать эти меры. Тезис «государство во всем виновато» сейчас не работает. Это неэффективный популистский тезис. Государство работает в силу своих возможностей и сверх этих возможностей. Но мы не можем к каждой будущей свадьбе прикрепить сотрудника милиции»,– отметил Александр Анкваб. Он предупредил, что руководство страны найдет управу на нарушителей установленных ограничительных мер. «Мы найдем управу на владельцев разных заведений, которые говорят: «А мне наплевать на то, что запрещено. Приходите и играйте свадьбу». Мы не просто закроем эти заведения. Мы заколотим там дверь, чтобы сохранить жизни людей. Если пойдёт волна заболеваний среди детей, кто нас спасёт? Вот какие проблемы у нас и переживания»,– сказал Александр Анкваб.

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс