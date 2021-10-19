О БУДУЩЕМ РАЗВИТИИ АБХАЗИИ

Россия – Абхазия

15 октября в рамках рабочего визита в Москву состоялась встреча Президента Абхазии Аслана Бжания с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым, сообщает пресс-служба Президента РА

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия с Абхазией на 2022-2025 гг.

Во встрече участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Номер: 89Выпуск: 4093Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс