Главная
19.10.2021
Номер: 89
Выпуск: 4093
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
О БУДУЩЕМ РАЗВИТИИ АБХАЗИИ
Россия – Абхазия
15 октября в рамках рабочего визита в Москву состоялась встреча Президента Абхазии Аслана Бжания с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым, сообщает пресс-служба Президента РА
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия с Абхазией на 2022-2025 гг.
Во встрече участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Номер: 89
Выпуск: 4093
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс