УСТАНОВЛЕНО НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Из зала суда

Верховный суд заключил о наличии в действиях Алмасхана Ардзынба признаков преступления.

Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия 18 октября 2021 года в составе судей Лии Адлейба, Романа Кварчия и Эсмы Корсая удовлетворила представление Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в отношении депутата Парламента Алмасхана Ардзынба.

Согласно представлению Генерального прокурора Адгура Агрба, в действиях депутата Алмасхана Ардзынба, производившего выстрелы в ночь на 1 октября у здания МВД в Сухуме, наличествуют признаки преступления, предусмотренные ч.1 ст. 207 (хулиганство) и ч.1 ст. 217 (незаконное приобретение, хранение и ношение оружия) Уголовного кодекса РА.

***

Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия 18 октября 2021 года в составе судей Эсмы Корсая, Романа Кварчия и Лии Адлейба удовлетворила представление Генерального прокурора РА Адгура Агрба в отношении депутата Парламента Гарри Кокая.

Согласно представлению Генерального прокурора, в действиях депутата Гарри Кокая по инциденту, имевшему место 30 сентября на Набережной махаджиров в Сухуме, наличествуют признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с УПК РА, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутатов Парламента принимается Генеральным прокурором на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Парламента. Основания и мотивы принятого решения неизвестны, так как судебное заседание проходило в закрытом режиме, сообщается на сайте Верховного суда.

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: политикаАвтор: Сайт Верховного суда