Детский омбудсмен: «В связи с пандемией и новыми вызовами необходимо следить за тем, чтобы ни один ребёнок не выпал из системы образования»

Должность

(Окончание. Начало в № 87, 88)

– Что бы ты могла сказать о демографии нашей республики и что нужно сделать для того, чтобы улучшить демографические показатели Абхазии?

– Я не эксперт в вопросах демографии, но, на мой взгляд, для улучшения демографических показателей наиболее важными мерами поддержки семей с детьми являются предоставление материнского (семейного) капитала, выплата пособий семьям с детьми, ежемесячная денежная выплата при рождении третьих и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Увязка этих мероприятий с очередностью рождения детей имеет особое значение, поскольку стимулирование вторых и последующих рождений создает основу для улучшения демографической ситуации.

Мероприятия по поддержке семей при рождении детей позволят обеспечить рост суммарного коэффициента рождаемости, повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий), меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей.

Понятно, что для этого необходимо финансирование. Говорить мы все горазды, но государственный бюджет не резиновый, и если не принять кардинальных мер, а прежде всего это разработка стратегии социально-экономического развития в контексте демографической политики и принятие соответствующих мер, то остановить спад рождаемости будет очень сложно.

– Расскажи, как тебе удается совмещать две работы? Ты остаёшься директором фонда «Ашана», а теперь ещё являешься и Уполномоченным по правам ребенка.

– На данном этапе не очень сложно, так как я пока нахожусь в офисе Культурно-благотворительного фонда «Ашана» и занимаюсь мониторингом состояния дел в области нарушения и защиты прав детей. Но сейчас мы занимаемся внедрением программы, которая позволит оптимизировать работу фонда «Ашана». Программа «AMO CRM» позволит мне управлять рабочими процессами, которые происходят в фонде дистанционно. То есть я смогу, находясь в офисе Уполномоченного по правам ребенка (когда он будет), управлять теми процессами, которые происходят в фонде «Ашана». Это программа позволяет дистанционно ставить задачи и следить за процессами исполнения этих задач. Естественно, мне нужно будет появляться в офисе, потому что обязательно нужно личное присутствие самого руководителя, но я, думаю, что эта программа позволит совмещать эффективно и работу руководителя фонда «Ашана», и такую должность, как Уполномоченный по правам ребенка.

– Мактина, с чего все-таки ты планируешь начать свою работу в качестве Уполномоченного по правам ребенка?

– Сейчас я погружаюсь в проблемы в части защиты прав детей, как уже сказала. И пока на данном этапе идёт сбор информации. Хочу определить, какие проблемы необходимо решить срочно, адресно, а какие – требуют системного подхода. Сейчас я занимаюсь изучением законодательства в сфере материнства и детства. Много законов необходимо изучить, много чего нет в абхазском законодательстве, необходимо изучать международный опыт. Что из этого можно использовать в Абхазии? Необходимо советоваться с квалифицированными местными юристами. На данном этапе занимаюсь сбором информации и мониторингом состояния дел в сфере детства. Есть и государственные учреждения, и общественные организации, которые занимаются частичным решением различных проблем несовершеннолетних, но теперь необходим комплексный подход к данному вопросу. Важно также объединить все силы, которые на сегодняшний день занимаются решением проблем несовершеннолетних.

– Мактина, спасибо большое, что ты ответила на наши вопросы. Было интересно узнать о работе детского омбудсмена, узнать о проблемах, которые есть у наших детей. Ещё раз желаю успехов и удачи в твоей работе. Ждём результатов этой работы! Думаю, это не последнее наше с тобой интервью.

– Спасибо газете «Республика Абхазия» за поддержку! Мне очень приятно. Интервью провела Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ