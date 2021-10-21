НЕЛЕГКАЯ ЗОНА

Читая другие СМИ

На вопросы отвечает завкафедрой пульмонологии первого медуниверситета им. Сеченова профессор Сергей Авдеев.

– Почему от коронавируса страдают прежде всего легкие?

– Легкие – это ворота для инфекции. Поэтому первым осложнением, как правило, становятся вирусная пневмония и дыхательная недостаточность.

– И что делать тем заразившимся COVID-19, кто живет с пневмонией и дыхательной недостаточностью не один год?

– Не надеяться на собственные силы и не заниматься самолечением. Надо связаться со своим лечащим врачом. Он решит, надо лечиться дома или в стационаре. Не стоит отказываться от госпитализации. В палате за состоянием больных постоянно наблюдают врачи, а оно меняться может быстро, поэтому лучше все же отслеживать его с помощью специальных приборов.

– Во время эпидемии всех заболевших посылают на КТ. Но ведь это исследование легких не менее вредно, чем рентген... Сколько раз в год можно проходить его без вреда для здоровья?

– Рентгенография и КТ безопасны, потому что современное оборудование работает иначе, чем старые приборы. Кстати, есть и другие методы диагностики пациентов с респираторными симптомами. Например, оценка функции дыхания и пульсоксиметрия.

– Раньше врачи слушали легкие с помощью фонендоскопа. А опытному доктору достаточно было приложиться ухом к легочной зоне пациента – и он безошибочно ставил диагноз. Это уже не работает?

– Отказываться от выслушивания легких нельзя даже при наличии современного оборудования, особенно в период эпидемии.

– Ковид гуляет по миру второй год. Появилось что-то новое в лечении зараженных им пациентов?

– Изменился список противовирусных препаратов. Появились лекарства, в том числе отечественные, снижающие сильные воспаления. Врачи, работающие в красной зоне, используют другие стратегии. Например, реже проводится вентиляция легких с помощью трубки и чаще с помощью специальных для неинвазивной вентиляции легких масок.

С помощью специального устройства можно назначить быстрый кислород. При этом кислородо-воздушная смесь комфортна для пациента. Чье устройство?

В том числе и российское. Работает оно не хуже импортного. Не только в Москве врачи научились использовать и другой высокотехнологичный метод – экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

– Человек переболел, получил вакцину. После этого его легкие в полном порядке?

– У большинства пациентов да! Хотя наблюдение все равно требуется. Не обязательно получать какое-то лечение. Но дышать свежим воздухом, не курить, не злоупотреблять шашлычно-водочными развлечениями, которыми в России сопровождается каждое лето.

Поверьте, я слушаю дыхание легких почти 30 лет и знаю: оно требует бережного отношения. Я даже готов попугать читателей. Среди тяжелейших онкологических заболеваний у мужчин лидируют рак простаты и рак легких. У женщин – рак молочной железы, половых орган и... рак легких. Ковид заставил многих легочников задуматься о вреде курения. Кстати, модные сегодня вейпы еще вреднее.

– Тем, кто вакцинировался, обязательно носить маски?

– Да, обязательно, если знаете, с кем общаетесь. Если знаете, что в вашем окружении люди получили вакцину, то маски можно не носить. Замечу: вакцинация не защищает на 100% заражения ковидом. Во всяком случае, пока. Ковид хитрее нас. По-прежнему нет и, наверное, не будет какого-то суперсредства, убивающего эту заразу. Однако схема лечения отработана и продолжает улучшаться.

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы