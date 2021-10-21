НА III ЕВРАЗИЙСКОМ ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

По приглашению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава принимает участие в III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Форум проходит на регулярной основе с 2015 года и стал масштабной международной дискуссионной площадкой, объединяющей участников всех континентов, для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.

В III Евразийском женском форуме принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Президент ТПП второй раз участвует в подобном мероприятии.

В ходе форума рассматриваются вопросы расширения возможностей женщин и их роли в политике, развития цифровой экономики, инновационного развития социальной сферы, обеспечения экологической безопасности, укрепления международного сотрудничества, продвижения благотворительных и гуманитарных проектов.

В условиях глобальных вызовов в мире тема нынешнего форума «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» приобретает особую актуальность.

Выступивший на церемонии открытия Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государствами новые задачи. В их решении женщины играют всё более весомую роль.

Пленарное заседание открыла председатель Совета Федерации, председатель Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко.

Она отметила, что форум объединил гостей более чем из ста государств мира, двадцати трех международных организаций, всех регионов России. А в режиме видеосвязи в мероприятии принимают участие миллионы интернет-пользователей со всех континентов.

Видеоприветствие участникам форума направил и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

Деловая программа форума включает пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии.

На полях мероприятия организованы выставки и интерактивные площадки, которые демонстрируют достижения женщин в науке и технологиях, развитии креативных индустрий, инновационном подходе к решению проблем социального характера. Основные мероприятия проходят на площадках Таврического дворца.

Культурную программу форума в Государственном академическом Мариинском театре открыла народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава.

«Считаю участие в форуме не только мощным импульсом для развития женской повестки во всем мире, но и укрепления международного диалога, интеграции и расширения сотрудничества в целом», – считает Тамила Мерцхулава.

Помимо деловой программы, президент ТПП Абхазии была приглашена на торжественные ужины и деловой завтрак, организованные Валентиной Матвиенко для участниц форума.

Во время торжественного приёма Тамила Мерцхулава вручила Валентине Матвиенко памятную абхазскую монету.

Форум продлится до 15 октября.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА