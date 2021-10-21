ПАМЯТЬ И ДЕЛА

Материал Веры Вахтанговны Шервашидзе-Чачба о дедушке – прекрасном и выдающемся хирурге Варламе Александровиче Шервашидзе был подготовлен к печати и находился в портфеле редакции, когда из Москвы пришла горестная весть – не стало автора, самой Веры Вахтанговны Шервашидзе-Чачба.

Весть обрушилась неожиданно: несколько месяцев назад Вера Вахтанговна была в Абхазии, общалась с друзьями, остались прекрасные фото. А по возвращении в Москву подхватила коронавирусную инфекцию. Ей удалось победить болезнь, она вышла с нами со всеми на связь, уверяла, что ей лучше. И вот – дали о себе знать последствия заболевания. 9 сентября 2021 года Веры Вахтанговны не стало.

Вот что написал Батал Кобахия в тот горестный день в ленте Фейсбука: «Невероятно, невосполнимо. Не стало Веры Шервашидзе, доктора филологических наук, профессора Университета дружбы народов. Как хорошо мы в последний раз, буквально месяц назад, общались с ней в Абхазии, когда она приехала домой на отдых. Каждый год она приезжала в Абхазию и сетовала на то, что ей не хватает воздуха Родины и общения с друзьями, которые все эти годы ее любили, помнили, ждали. Она словно прощалась с нами, хотя строила планы по возвращению, восстановлению своей квартиры в особняке гофмейстера Шервашидзе на улице Джанашия, в котором прошло ее детство.

Еще недавно мы переписывались с ней, шутили, даже когда она лежала в больнице. Мы все были уверены, что она справится. Молились. Но не справилась. Княгиня в полном смысле слова, внучка Варлама Шервашидзе, первого абхазского хирурга, чьим именем названа наша городская больница. Вера Вахтанговна – блистательный филолог, с которой спустя многие годы продолжали общаться ее прежние студенты, была неким эталоном интеллигентности, изысканности.

Вера Шервашидзе входила в плеяду блистательных педагогов АГУ. Аристократизм Веры Вахтанговны проявлялся в ее уважительном отношении ко всем, с кем сталкивала ее жизнь. Одна из последних из блистательного рода владетельных князей Абхазии. К сожалению, после войны 1992-1993 годов она так и не смогла вернуться в наш университет, начала работать в Москве. Темы ее научных исследований помимо творчества Андре Мальро и Альбера Камю, ставших предметом ее исследования в монографии «От романтизма к экзистенциализму: творчество Андре Мальро и Альбера Камю», это французская и европейская литература.

В ее лице мы потеряли замечательного ученого с мировым именем, женщину невероятной красоты, ума, такта. Я уверен, что ее дочь, Нина, сможет довести ее мечту до конца и восстановит отчий дом в уникальном особняке, связанном с именами князей Шервашидзе, на котором уже более сорока лет мы так и не удосужились установить мемориальную доску с именем ее деда, жившего в этом доме. Безмерно печально. Мы будем помнить нашу замечательную коллегу, подругу, княгиню Веру Вахтанговну Шервашидзе-Чачба, которая оставила память о себе огромным творческим наследием – более чем 70 научных статей, методологических разработок, монографий по зарубежной литературе».

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА